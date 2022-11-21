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Общество21 ноября 2022 8:24

Самолеты из Ярославля в Казань будут летать дважды в неделю

По вторникам и субботам
Полина Вачнадзе
Стоимость билета на рейс - от 2 590 рублей

Стоимость билета на рейс - от 2 590 рублей

Фото: Правительство Ярославской области

С 3 декабря самолеты из Ярославля в Казань будут летать дважды в неделю: по вторникам в 16:40, по субботам в 10:05.

На маршруте работает воздушное судно типа «Bombardier CRJ-200» на 50 кресел. Время в пути – 1 час 20 минут, стоимость билета – от 2 590 рублей.

Из Ярославля в Татарстан самолеты начали летать в марте 2018 года. За это время было перевезено более 20 тысяч пассажиров. Популярность рейса растет, направление остается одним из самых востребованных у ярославцев.

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