В Ярославской области недавно отремонтированную школу заливает из-за дырявой крыши

Из-за дырявой крыши школу постоянно топит. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Кузнечихинскую школу в Ярославском районе заливает во время каждой оттепели. Виной тому - дырявая крыша. На всех этажах уже отсырели потолки и стены, то и дело приходится расставлять ведра и тазы, раскладывать тряпки.

За помощью в региональный исполком ОНФ обратились ученики образовательного учреждения. Ребята очень переживают за судьбу раздевалки, которую в прошлом году отремонтировали по губернаторскому проекту "Решаем вместе!". Школьники сами разработали план-схему и дизайн, составили смету. На новые решетки, двери, вешалки, светильники и пол был потрачен 1 миллион рублей. В опасной близости от новенького гардероба уже появились коричневые разводы.

Разводы уже приближаются к раздевалке, которую отремонтировали в прошлом году. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Косметический ремонт администрация школы проводит ежегодно. Но в нем нет никакого смысла, пока протекает крыша. Необходим капитальный ремонт стоимостью 6,2 миллиона рублей. Но на него у властей нет денег.

- Мы попросим правительство области подключиться к решению проблемы. Дальше тянуть некуда: нарушается санитарное законодательство, под угрозой пожарная безопасность, – прокомментировала руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

Вместе с представителями ОНФ школу осмотрели и сотрудники прокуратуры. Они проверят законность действий должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ремонта.