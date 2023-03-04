Опасный "розовый" снег: в Ярославле активизировались догхантеры

Раньше догхантеры раскидывали по городу отравленное мясо, теперь - препараты, смертельно опасные для животных. ФОТО: архив КП

В последнее время ярославцы все чаще замечают на снегу ярко-розовые пятна, похожие на марганцовку. Это - отрава для собак, которую рассыпают по городу догхантеры. Розовый снег можно увидеть и на улицах, и в парках, и даже рядом с площадками для выгула животных. А это означает только одно - цель изуверов не бездомные псы, а все собаки.

В качестве яда отравители используют медицинский препарат, назначаемый туберкулезным больным. Само по себе вещество имеет белый цвет, но при соприкосновении со снегом приобретает розовый оттенок, поэтому его нетрудно заметить. Животному достаточно понюхать пятно, чтобы получить отравление. У крупных собак есть шанс выжить, а маленьких его практически нет . Токсин быстро всасывается в кишечник, кровью разносится по всему организму, но в первую очередь под удар попадает мозг.

Поэтому какого бы размера не был ваш подопечный, при первых признаках отравления лучше сразу обратиться в ветеринарную клинику.

Ярославец Максим Васильев в октябре 2021 года из-за догхантеров уже потерял одну собаку. Долго не решался завести вторую, но потом все же взял подопечного из приюта "Ковчег". И со вторым питомцем чуть было не произошла беда.

К счастью, овчарку Раду удалось выходить. В первую очередь потому, что наученный горьким опытом хозяин теперь знает: помощь животному нужно оказать как можно быстрее, и сделать это желательно еще до обращения к ветеринару. Возможно, его советы пригодятся и другим собаководам, ведь не всегда есть возможность оперативно добраться до медиков.

Лучшее противоядие в данном случае – витамин B6, говорит Максим, в домашних условиях можно вколоть внутримышечно. Когда под рукой такого средства нет, можно использовать обычные сорбенты, которые есть у каждого: активированный уголь и молоко. Именно они помогли хозяину спасти Раду.

- Вечером у собаки началась рвота с характерным признаком отравления – белой пеной. Я быстро сориентировался. Молоко больное животное пить отказалось, а вот уголь удалось дать. Ночью состояние не нормализовалось, я дал ей еще несколько таблеток и молока, она его выпила. На следующий день животному стало чуть легче, - рассказывает Михаил.

По словам Максима, только в одном его дворе от рук догхантеров за последние годы пострадало более пяти собак. Троих, включая Раду, удалось выходить, две не выжили. Выяснить, кто регулярно разбрасывает отраву, так и не удалось.

- Когда недавно отравилась очередная собака, мы обратились в полицию, но нам сказали, что они этим не занимаются, направили в ветнадзор. Но и там нам не смогли помочь. Ответили, что они начнут разбираться, когда преступники будут обнаружены, - рассказывает ярославец.

И получился замкнутый круг. А проблема требует решения. Живодеров, конечно, уже не перевоспитаешь. Но пока они чувствуют свою безнаказанность, так и продолжат травить собак.