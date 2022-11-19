В Ярославле нетрезвый мужчина стрелял из окна собственной квартиры

На место происшествия выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле вчера, 18 ноября, вечером на улице Алмазной местные жители услышали звуки выстрелов. Примерно в 18:30 в полицию позвонили и рассказали, что у жилого дома стоял человек с предметом похожим на оружие, а после зашел в один из подъездов. На место происшествия выехали сотрудники полиции и Росгвардии.

Переполошил очевидцев 44-летний житель дома, который был нетрезв, и несколько раз выстрелил из окна собственной квартиры.

- Установлено, что он является владельцем охолощенного оружия. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности, был доставлен в отдел полиции Заволжского района для дальнейшего разбирательства, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело.

- На законное требование правоохранителей открыть дверь ранее судимый 44-летний местный житель отказался. В результате специального мероприятия мужчина был задержан сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Ярославской области и передан полиции, - пояснили в пресс-службе ведомства.