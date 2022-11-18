В Ивановской области ожидаются снегопады, метель и ветер

В Ивановской области ожидается метель Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ивановской области в субботу, 19 ноября, ожидается ухудшение погоды.

- Будет облачно. Ночью снег, местами метель. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, - сообщили в администрации города.

Временами ветер будет усиливаться до 17 метров в секунду.

Жителям региона рекомендуют не находиться рядом с деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Водителям лучше воздержаться от поездок. Если остаться дома не получилось, не превышайте скорость, будьте осторожны при совершении маневров, соблюдайте дистанцию.