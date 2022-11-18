На Волжской набережной в Рыбинске установят колесо обозрения

Колесо будет находиться в створе улицы Бородулина, вдоль забора водоканала, перпендикулярно берегу. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске определили место, где будет установлено колесо обозрения. Члены градостроительного совета проголосовали за Волжскую набережную: конструкция будет находиться в створе улицы Бородулина, вдоль забора водоканала, перпендикулярно берегу.

Долгое время шли споры, где же место для колеса обозрения. Все предложения отметали градозащитники: они опасались, что многометровая конструкция будет подавлять архитектурные доминанты малоэтажного исторического центра. Но ставить колесо на задворках центра смысла не имело.

- Колесо городу необходимо. И именно в центре, где есть возможность смотреть на памятники истории, архитектуры, культуры, видеть их с иного ракурса. В этом развитие городской среды, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Архитектор Александр Жданов предложил «спрятать» аттракцион от взглядов с земли, но открыть для горожан и гостей вид на городские памятники с высоты птичьего полета - на мост, музей, пожарную каланчу, здание ГЭС, беседку в Петровском парке и Усть-Шексну.

- Выбранное место позволяет деликатно вписать конструкцию в существующий рельеф вдоль забора водоканала. Она откроет вид на городские памятники, не мешая, им. Конструкцию можно установить на площадке 20 квадратных метров, не спиливая не единого дерева. Инвестор берет на себя обязанности не только установить, обслуживать и эксплуатировать аттракцион, но и благоустраивать, насыщать территорию вокруг, - рассказал Александр Жданов.

Инвестором выступил владелец ООО «Городской сквер» Тимур Габбасов. Он планирует установить колесо высотой от 35 метров на 18-24 кабины. Аттракционом можно будет пользоваться круглогодично, так как в кабинках установят кондиционеры и обогреватели. Некоторые кабины будут открытыми, чтобы посетители смогли наслаждаться видами и делать фотографии не через стекло.

- Будем ориентироваться на российских производителей, склоняемся к московской компании. Стоимость 35-метрового колеса от 45 миллионов за конструкцию, плюс потребует вложений монтаж, установка и иллюминация, - пояснил Тимур Габбасов.

При таких серьезных вложениях инвестор обещает максимально демократично подойти к установлению стоимости подъема, ввести тариф выходных и будних дней, а также семейный, установив систему транзитных скидок «городской сквер – колесо обозрения». Реализовать проект планируют уже в следующем году, не раньше второй половины. Точных дат инвесторы пока не называют, слишком большой объем предстоит выполнить, начиная от археологических изысканий до изготовления и монтажа конструкции.