ООО «Транспорт Ярославии» начало процедуру перерегистрации в Ярославской области

На сегодняшний день новая компания по итогам конкурсов выиграла право работать на 46 из 137 автомаршрутов. Фото: Правительство Ярославской области

– Основная часть маршрутов перешла к компании, контрольный пакет в которой находится у областного правительства. После перерегистрации компания уже не только по факту, но и юридически станет местной, ярославской. И все другие компании, которые выйдут на перевозки - будут зарегистрированы в Ярославской области и будут платить налоги тут, - отметил губернатор региона Михаил Евраев.

В правительстве области проинформировали, что новая компания будет заниматься перевозками в Ярославле и Ярославском районе. На сегодняшний день по итогам конкурсов она выиграла право работать на 46 из 137 автомаршрутов.

– Очень важно, что в числе ключевых перевозчиков – организация государственного сектора. Она создана с участием региона – Правительство области управляет контрольной долей. Это позволит обеспечить необходимый контроль за качеством перевозок и гарантию прав пассажиров и сотрудников, – цитирует региональное правительство директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илью Прокопьева. – После перерегистрации компания уже не только по факту, но и юридически станет местной, ярославской.

Как ранее подчеркнул губернатор Михаил Евраев, все остальные компании, которые выйдут на перевозки, также должны зарегистрироваться в Ярославской области и будут платить налоги в бюджет региона.