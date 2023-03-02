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Общество2 марта 2023 15:44

ООО «Транспорт Ярославии» начало процедуру перерегистрации в Ярославской области

Об этом сообщило правительство области
Мария СОКОЛОВА
На сегодняшний день новая компания по итогам конкурсов выиграла право работать на 46 из 137 автомаршрутов.

На сегодняшний день новая компания по итогам конкурсов выиграла право работать на 46 из 137 автомаршрутов.

Фото: Правительство Ярославской области

– Основная часть маршрутов перешла к компании, контрольный пакет в которой находится у областного правительства. После перерегистрации компания уже не только по факту, но и юридически станет местной, ярославской. И все другие компании, которые выйдут на перевозки - будут зарегистрированы в Ярославской области и будут платить налоги тут, - отметил губернатор региона Михаил Евраев.

В правительстве области проинформировали, что новая компания будет заниматься перевозками в Ярославле и Ярославском районе. На сегодняшний день по итогам конкурсов она выиграла право работать на 46 из 137 автомаршрутов.

– Очень важно, что в числе ключевых перевозчиков – организация государственного сектора. Она создана с участием региона – Правительство области управляет контрольной долей. Это позволит обеспечить необходимый контроль за качеством перевозок и гарантию прав пассажиров и сотрудников, – цитирует региональное правительство директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илью Прокопьева. – После перерегистрации компания уже не только по факту, но и юридически станет местной, ярославской.

Как ранее подчеркнул губернатор Михаил Евраев, все остальные компании, которые выйдут на перевозки, также должны зарегистрироваться в Ярославской области и будут платить налоги в бюджет региона.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ