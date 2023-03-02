В Ярославле при пожаре в доме на улице Урицкого погибли три человека

При пожаре в многоэтажке погибли три человека. ФОТО: читатель КП

Поздно ночью в квартире дома №13 на улице Урицкого в Ярославле начался пожар. Сообщение в МЧС поступило 1 марта в 23:20, на место выехали 18 человек личного состава и пять машин. Огонь потушили спустя полчаса. Людей, которые находились в квартире, спасти не удалось.

Погибли три человека: 63-летняя женщина, ее 36-летняя дочь и сожитель дочери, мужчина 50-и лет. Известно, что в семье все выпивали. В квартире нашли разбросанные бутылки и окурки. Предположительно, что непотушенная сигарета и стала причиной возгорания и гибели троих человек.

Утро после пожара. ФОТО: читатель КП

- Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двоим и более лицам". Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.