В Ивановской области задержали женщину, утопившую новорожденного ребенка

В Ивановской области женщину задержали по подозрению в убийстве новорожденной дочери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Кинешмы Ивановской области по подозрению в убийстве новорожденной дочери задержали 38-летнюю женщину. Тело девочки, завернутое в несколько пакетов, в Алексеевском овраге 28 февраля нашли прохожие. О своей страшной находке они сообщили в полицию.

Региональный СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

- По подозрению в совершении указанного преступления задержана местная жительница. Свою вину она признала, - уточнили в ведомстве.

Незапланированную беременность женщина не афишировала. В ночь с 26 на 27 февраля в ванной своей квартиры она родила дочь. Какое-то время мать продержала своего ребенка под водой, а потом спрятала безжизненное тельце в морозилку. 28 февраля, завернув мертвого младенца в пакеты, она вынесла его в овраг.

Известно, что у подозреваемой уже есть двое несовершеннолетних детей, которые находятся на ее иждивении. На учетах в органах ПДН эта семья не состояла.

- Проведен осмотр места происшествия и квартиры, назначены судебно-медицинские экспертизы. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сказали в СКР.