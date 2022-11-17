В Костромской области были отремонтированы три моста

ФОТО: Росавтодор

Государственная система «Платон» - один из крупных источников финансирования Федерального дорожного фонда для ускорения ремонта федеральных дорог и мостов. На сегодняшний день грузоперевозчики внесли в систему более 200 млрд рублей. За 7 лет работы с помощью средств от системы «Платон» построено и отремонтировано более 130 мостов и 3,3 тыс. км дорог, включая расширение с двух до четырех полос 600 км федеральных дорог.

Благодаря собираемым «Платоном» статистическим данным, средства, поступающие от госсистемы в Федеральный дорожный фонд, могут быть направлены именно на те объекты транспортной инфраструктуры, которым капитальный ремонт необходим в первую очередь.

В прошлом году в Костромской области в ходе работ выполненных в том числе за счет средств госсистемы «Платон» на мосту через реку Меру выполнена окраска металлических пролетных строений, на мостах через реки Корбу и Медозу заменены железобетонные балки. На всех трех сооружениях выполнены восстановительные работы по ремонту крайних и промежуточных опор, а также замена мостового полотна с устройством асфальтобетонного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объектах установлено новое барьерное и перильное ограждения.

Автодорога Р-243 Кострома - Шарья - Киров – Пермь перешла в федеральную собственность в 2017 году, и ее сразу же стали приводить в порядок. После ремонта трассы интенсивность движения на ней увеличилась в несколько раз и сейчас составляет более 6 тыс. автомобилей в сутки. Всего на участке в Костромской области расположено 33 мостовых сооружения. На 22 из них за последние четыре года проведены планово-предупредительные и ремонтные работы. В 2022 году планируется отремонтировать еще три объекта.

Сегодня к системе «Платон» подключились уже 747 тысячи российских и иностранных предпринимателей, которые зарегистрировали более 1,6 млн фур. Центральный федеральный округ — лидер по количеству зарегистрированных большегрузов в госсистеме «Платон». По словам руководителя Центрального филиала «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС) Сергея Давыдова, в целом на Центральный федеральный округ приходится треть всех транспортных средств российских перевозчиков (более 357 тысяч грузовиков).

– В пятерке лидеров по округу (помимо абсолютных лидеров по всей стране – Москвы и Московской области) – Воронежская область (21,8 тыс. грузовиков), Смоленская область (18,7 тыс.), Белгородская область (16,7 тыс.). Грузоперевозчики зарегистрировали более 12 тысяч транспортных средств в Брянской, Липецкой, Калужской, Рязанской областях, — пояснил Сергей Давыдов.

Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, отмечает Росавтодор, госсистема «Платон» обеспечивает сбор фактической статистики и рост «прозрачности» рынка грузоперевозок.

– На сегодня «Платон», по справедливым оценкам экспертного сообщества, является одной из крупнейших баз данных участников транспортно-логистического рынка с полным срезом по регионам и типам игроков, начиная от индивидуальных перевозчиков и заканчивая крупнейшими международными корпорациями, работающими в России, – комментирует исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина.

Собираемая «Платоном» статистика об автомобильных грузоперевозках делает рынок прозрачным, сокращая число «серых» перевозчиков. Именно с целью поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды, весной этого года был учрежден рейтинг «Надежный перевозчик России», составляемый на основе данных госсистемы «Платон».

Со схожей инициативой выступило и государство. Минтранс планирует создать единый реестр цифровых профилей перевозчиков, как грузовых, так и пассажирских. А на основе реестра – «Рейтинг перевозчиков», который позволит, с одной стороны, выявить добросовестных игроков, а с другой – компании с низким уровнем оказания услуг и высокой аварийностью.