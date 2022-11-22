Таксопарки и Яндекс скорректировали тарифы в Иваново и Ярославле

Крупнейшие таксопарки совместно с Яндексом приняли решение о корректировке тарифов в Ярославле и Иваново. Ожидается, что изменение поможет улучшить экономику поездок и хотя бы частично компенсировать расходы на обслуживание машин такси.

Так, если раньше базовая стоимость поездки в Ярославле на пять километров продолжительностью 12 минут могла составить 123 рубля в тарифе «Эконом», то теперь цена будет 137 рублей.

Также небольшие изменения произойдут в Иваново. Здесь стоимость поездки на четыре километра за восемь минут в «Экономе» с 93,5 рубля изменится и станет 100,5 рубля.

Корректировка тарифов будет плавной — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился. Более того, изменение поможет привлечь больше водителей, а значит — повышающий коэффициент при повышенном спросе будет срабатывать реже, что станет неоспоримым плюсом для пользователей.