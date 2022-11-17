Жительницу Костромской области наградили за участие в поисках упавшего вертолета

Служба спасения Костромской области вручила благодарственное письмо Ирине Рыжковой. ФОТО: группа "СПАСАТЕЛИ Костромы" ВКонтакте

Служба спасения Костромской области вручила благодарственное письмо Ирине Рыжковой, жительнице деревни Щетниково. 8 ноября в нескольких километрах от этого населенного пункта совершил жесткую посадку вертолет санавиации. Долгое время Ми-2 с двумя пилотами и тремя пассажирами на борту не могли найти.

- Ирина Рыжкова вместе со своей собакой помогала спасателям в поисках упавшего вертолета, - сообщили в «Службе спасения, ГО и ЧС».

Место падения вертолета искали около двух часов, и нашли в чаще леса. На эвакуацию пилотов, фельдшеров и пациента, которого с сердечным приступом перевозили из Шарьи в Кострому, также потребовалось время. Спасатели добирались до пострадавших пешком, на носилках выносили из леса к «скорым», которые подъехали к месту падения Ми-1 так близко, как только смогли.

К сожалению, один человек - мужчина-пациент – погиб. Четырех пострадавших доставили в больницу.