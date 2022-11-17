В Иванове установили три контейнера для сбора старых покрышек

В Иванове установили три контейнера для сбора покрышек. ФОТО: администрация Иванова

В Иванове установили контейнеры, в которые можно выкидывать использованные автомобильные покрышки. Бункеры находятся по трем адресам:

- на «кольце» у автовокзала (потом будет перенесен на бульвар Кокуй),

- на улице Фрунзе,

- на перекрестке улиц Некрасова и Станкостроителей.

Как пояснили в администрации города, именно в эти места чаще всего свозят ивановцы старые покрышки.

Резину из контейнеров будут вывозить на предприятия по переработке вторичного сырья. Акция продлится еще две недели – до конца ноября.

Выкидывать покрышки в контейнеры для бытового мусора запрещено. Ааторезина не является твердыми коммунальными отходами, поэтому региональный оператор не обязан ее вывозить.