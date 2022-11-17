«К истории своей страны нельзя относиться пренебрежительно»: ярославец написал открытое письмо губернатору Ярославской области

Последний раз памятник реставрировали 17 лет назад, сейчас он находится в таком плачевном состоянии. ФОТО: страница Артура Стажкова ВКонтакте

Ярославец Артур Стажков, один из авторов фильма «Мы – Карзинкиных потомки», обратился с открытым письмом к губернатору Ярославской области. Он просил главу региона найти средства на реставрацию памятника расстрелянным фабричным работникам.

Приводим письмо Артура Стажкова, опубликованное на его странице ВКонтакте, полностью.

«Уважаемый Михаил Яковлевич!

Меня зовут Артур Стажков, в сентябре я и команда выпустили фильм «Мы - Карзинкиных потомки», посвященный истории Ярославской большой мануфактуры. Обязательно посмотрите его на досуге. Главной целью нашей работы было желание увековечить память о купцах Карзинкиных, которые отстроили еще в XIX веке немалую часть современного Перекопа. В городе нет улицы или сквера в честь них, но нам пришлось отложить эту идею. Сейчас есть более актуальная проблема.

На 41-й минуте фильма вы увидите памятник всем погибшим во время стачек 1895 и 1905 года. Времена тогда были тяжелые, поэтому тысячи рабочих требовали улучшения бытовых и профессиональных условий жизни. Я не сторонник идей социализма, но убежден, что каждый человек вправе отстаивать свое мнение. Обе забастовки закончились расстрелами со стороны царской армии.

Погибших похоронили в братскую могилу на окраине Донского кладбища, а в 1935 году на ее месте появился монумент. В советские годы за памятником ухаживали, как того требовала идеология. В 90-х все перевернулось, и объект забросили. Шесть памятников Ленину, что дошли до сегодняшнего дня, не забросили, а мемориал обычных фабричных забросили.

Последний раз его реставрировали в середине нулевых - спустя 17 лет памятник вновь нуждается в срочном ремонте. В августе, когда мы снимали фильм, там были всего-то трещины. Спустя несколько месяцев он буквально разваливается. В администрации района мне ответили, что «это чуть ли не единственная вещь в стране, которая никому не принадлежит».

В городе нет и не будет денег на его восстановление, поэтому, Михаил Яковлевич, я и обращаюсь к вам. Совсем скоро областные депутаты утвердят бюджет на 2023 год. Прошу, учтите средства на реставрацию памятника, а сейчас проведите его консервацию.

Я готов собрать подписи ярославцев, если это необходимо. Только скажите сколько, соберем вмиг!

Я уважаю людей, которые готовы лечь за идею костьми, и уважаю историю своей страны. К ней нельзя относиться пренебрежительно. Говорят, что на Западе «отменяют» нашу культуру, но тогда почему то же самое делаем мы?

Буду ждать ваш ответ, Михаил Яковлевич».

В комментариях к посту Артура Стажкова ярославцы предложили не только отреставрировать памятник рабочим фабрики, но и восстановить могилу доктора Воскресенского, а в идеале – привести в порядок все кладбище.

- Это городская территория и здесь находятся массовые захоронения людей, относящиеся к куда более значимым и печальным событиям, - пишет в комментариях Лада П.