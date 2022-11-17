Более 2 тысяч мобилизованных из Ярославской области подали заявления на выплаты

1200 пакетов документов, приянтых от мобилизованных, сейчас находятся на согласовании Фото: Правительство Ярославской области

2004 заявления от мобилизованных и контрактников, участвующих в СВО, поступили в департамент региональной безопасности.

Как пояснили в правительстве области, от всех мобилизованных, которые находятся в учебном центре Ярославля, документы уже приняты. Те, кто не успел написать заявления и был отправлен на новое место дислокации, могут передать бумаги через сотрудников департамента, которые регулярно приезжают в учебные центры Нижегородской и Брянской областей.

1200 пакетов документов сейчас находятся на согласовании. Для контрактников предусмотрена единовременная выплата в 100 тысяч рублей, для мобилизованных по повестке – 50 тысяч. По 100 тысяч получат ранее мобилизованные по повестке многодетные отцы, принявшие решение об отказе от демобилизации.

Документы – заявление, копию паспорта, СНИЛС и банковские реквизиты – принимают в Ярославле на улице Чехова,5, 5 этаж. Если мобилизованный находится за пределами региона, он может отправить бумаги по электронной почте drb@yarregion.ru. Консультации проводятся по телефону 8(4852)78-57-50.

После согласования в военкомате, средства перечисляются на счет бойца в течение 20 рабочих дней.

Есть и случаи, когда добровольцы от Ярославской области не успевали подать документы на федеральные выплаты для участников СВО и оформить доверенность на членов семьи до отправки в зону проведения спецоперации.

- Такие обращения есть. Мы доводим эту информацию до расчетного центра Минобороны и военной прокуратуры, – пояснили в департаменте регбезопасности.