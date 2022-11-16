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Кострома 16 ноября 2022 12:25

Костромичи, сдав пластик, бумагу и картон, могут помочь спасти 6-летнего Елисея Артамонова

В Костроме пройдет акция по сбору вторсырья
Полина Вачнадзе
19 ноября в Костроме пройдет акция «Добрый пластик». ФОТО: администрация Костромы

19 ноября в Костроме пройдет акция «Добрый пластик». ФОТО: администрация Костромы

19 ноября в Костроме пройдет акция «Добрый пластик». Сдав вторсырье на переработку, костромичи могут помочь в лечение 6-летнего Елисея Артамонова.

Пункт сбора будет открыт с 11:00 до 13:00 на парковке ЖК «Флагман» (улица Ивана Сусанина, 41). Принимают пластиковые крышки, емкости, канистры, алюминиевые и жестяные бутылки, старые кастрюли и сковороды, стеклянные бутылки, бумагу и картон.

- Вторсырье принимается в чистом виде, без остатков пищи. Все виды вторсырья должны быть упакованы раздельно, уточнили организаторы.

Елисей Артамонов – подопечный фонда «География добра». У мальчика неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга и ребенку срочно необходимы три курса лечения в Институте Гуттманна в Испании. Подробнее можно узнать здесь.

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