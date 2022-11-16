Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Иваново16 ноября 2022 9:11

В Ивановской области водитель без прав угробил себя и пассажира

Еще один пассажир машины госпитализирован
Полина Вачнадзе
В селе Писцово Ивановской области сегодня, 16 ноября, произошло смертельное ДТП

В селе Писцово Ивановской области сегодня, 16 ноября, произошло смертельное ДТП

Фото: Сергей ГАПОН

В селе Писцово Ивановской области сегодня, 16 ноября, произошло смертельное ДТП.

Местный житель, кстати, лишенный водительских прав, сел за руль автомобиля «Датсун». Мужчина не справился с управлением и машина вылетела с дороги в кювет.

Водитель иномарки погиб, скончалась и женщина, которяа ехала на пассажирском сиденье. Еще один пассажир автомобиля с травмами госпитализирован. УМВД по Ивановской области проводит проверку.

Происшествия: ДТП