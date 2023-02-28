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Иваново28 февраля 2023 19:43

В овраге Кинешмы Ивановской области нашли тело младенца

Погибшей девочке около шести месяцев
Полина Вачнадзе
В овраге Кинешмы нашли труп девочки-младенца.

В овраге Кинешмы нашли труп девочки-младенца.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Алексеевском овраге города Кинешма Ивановской области прохожие нашли тело младенца. Погибшей девочке примерно полгода. По словам источника "Комсомолки", труп ребенка находился в коробке.

- Всех, кто знает обстоятельства произошедшего, просим обращаться по телефону 02, - обратились к жителям города в полиции региона.

По факту обнаружения тела девочки возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи не уточняют, по какой именно статье.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Информация о случившемся будет обновляться.

Происшествия: ЧП