В овраге Кинешмы Ивановской области нашли тело младенца

В овраге Кинешмы нашли труп девочки-младенца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Алексеевском овраге города Кинешма Ивановской области прохожие нашли тело младенца. Погибшей девочке примерно полгода. По словам источника "Комсомолки", труп ребенка находился в коробке.

- Всех, кто знает обстоятельства произошедшего, просим обращаться по телефону 02, - обратились к жителям города в полиции региона.

По факту обнаружения тела девочки возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи не уточняют, по какой именно статье.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Информация о случившемся будет обновляться.