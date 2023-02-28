В овраге Кинешмы Ивановской области нашли тело младенца

В овраге Кинешмы нашли труп девочки-младенца.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Алексеевском овраге города Кинешма Ивановской области прохожие нашли тело младенца. Погибшей девочке примерно полгода. По словам источника "Комсомолки", труп ребенка находился в коробке.
- Всех, кто знает обстоятельства произошедшего, просим обращаться по телефону 02, - обратились к жителям города в полиции региона.
По факту обнаружения тела девочки возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи не уточняют, по какой именно статье.
- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.
Информация о случившемся будет обновляться.