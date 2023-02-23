Защитникам Родины - бодрости духа!

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. Фото из личного архива Дмитрия Рудакова

«Не было и мысли, что можно не служить»

- Дмитрий Станиславович, вспомните, с какими чувствами вы в свое время получили повестку о призыве на срочную службу?

- Я родился в Череповце, в рабочей семье: отец работал машинистом тепловоза, мама - аппаратчицей на химическом заводе. Мой дед воевал в Великую Отечественную, отец отслужил положенные в его время 3 года срочной службы и задержался на четвертый год из-за событий в Чехословакии… Похожие ситуации были в семьях почти всех моих знакомых. Мы росли на советских фильмах - «От неуловимых мстителей» до «Офицеров». А в школе - уроки начальной военной подготовки. Даже мысли о том, что в армии можно не служить, у нас не возникало.

В армию меня призвали после окончания школы, в осенний призыв-1993. Сначала нас привезли в Вологду на сборный пункт, как сейчас помню двухъярусные койки без матрасов. Потом - поезд на Север. Всем было весело, никто не ныл, не жаловался. В Архангельске - стрижка наголо, форма, потом курс молодого бойца, первое стрельбище, присяга. А дальше - служба.

Армия - школа товарищества, понимания того, как следует вести себя в мужском коллективе. Фото из личного архива Дмитрия Рудакова

- Какой была ваша воинская специальность? Где довелось служить?

- Я был направлен в инженерно-саперный взвод. Поначалу служил под Архангельском - это было абсолютно автономное подразделение со своей котельной и дизель-генератором, с солидным автопарком и складами. Служили у нас полсотни солдат и офицеры. Это было тяжелое для Вооруженных сил время - и с питанием, и со снабжением. Конечно, мы это чувствовали. По сути, задачей тогда было в сложных условиях сохранять армейское имущество и обороноспособность. Наряды, караулы, в том числе охрана складов.

Со мной служили замечательные ребята. До сих пор помню, как мы с моим земляком Володей Шиловым долбили на пруду лед, чтобы подпитать водой котельную. Зима была суровая, северное сияние… Выдолбив метровую прорубь, мы, казалось, совсем выложились, а Володя смеется, крутит в проруби ломом: «Эй вы, черти, платите оброк!» Как в пушкинской «Сказке о попе и о работнике его Балде». Сразу поднял настроение!

Позже наше подразделение перевели в Северодвинск. Там уже было гораздо больше военнослужащих, строго уставная часть. Основное, чем мы там занимались, - это боеприпасы. Утилизировали отслужившие свой срок взрывчатые вещества, мины, детонаторы. Запомнилось, что, когда в 1994 году на Кавказе началась первая чеченская кампания, нам на самом севере России выдали бронежилеты.

Жизнь без «розовых очков»

- С какими впечатлениями вы заканчивали службу?

- Это была школа товарищества, понимания того, как следует вести себя в мужском коллективе. Продолжение тех базовых вещей, которые любой мальчишка начинает чувствовать еще в детстве, во дворе и в школе. Получение опыта - например, в армии я в первый раз перебрал двигатель на «Шишиге», полноприводном грузовике ГАЗ-66. А еще - избавление от многих иллюзий. До армии еще были «розовые очки», а тут я стал намного прагматичнее в планировании своего будущего. Понял, что жизнь устроена жестко. Пришел в армию еще мальчиком, а вышел за ворота воинской части с пониманием ответственности. Наверное, это было самым главным результатом.

- Как складывалась жизнь после армии? Удавалось ли пересекаться с сослуживцами?

- Да, несколько раз встречались. Но жизнь оказалась настолько бурной и насыщенной переездами, что регулярным это не назовешь.

Вернувшись из армии, я устроился на череповецкий металлургический комбинат «Северсталь». Начинал учеником, стал сварщиком 5-го разряда. На фоне задержек выплаты заработной платы понял, что нужно двигаться дальше, поступил в вуз, затем перешел работать в управление юстиции, опять начинал с самых низов…

В итоге у меня есть три рабочие специальности: сварщик, стропальщик и вальцовщик прокатного стана. И два высших образования - юридическое и «Электрические станции, сети и системы». Кстати, работая в энергетике и курируя Архангельскую область, я побывал на первом месте своей армейской службы, правда, наш военный городок давно опустел. Все запланированное будет исполняться!

«Рыбинск — родной для нашей семьи». Фото из личного архива Дмитрия Рудакова

- Какими были ощущения, когда, уже поработав прежде в Рыбинске, в прошлом году вы были избраны его главой?

- Настроение было рабочим, таким оно и остается. У меня же из Рыбинска часть родни и жена, половина однокурсников. Я часто сюда приезжал, много здесь работал, так что город давно стал для меня близким, с ним очень многое связано.

Интересно, что моя малая родина, Череповец, даже с точки зрения архитектуры - словно младший брат Рыбинска. И немудрено: центр Череповца строился при Иване Андреевиче Милютине, купце 1-й гильдии, а затем дворянине, действительном статском советнике. В Череповце Иван Андреевич с 1855 по 1907 год был бургомистром и городским головой, а в Рыбинске - председателем биржевого комитета, основная часть его флота, ходившего по Шексне, базировалась здесь. В общем, судьбы городов и людей в наших краях крепко переплетены, а годы работы в качестве заместителя главы Рыбинска по градостроительству, первого заместителя главы города, укрепили меня в этом ощущении.

- Сейчас идет специальная военная операция. Какие обязанности в связи с этим вы выполняете как глава города?

- Как председатель призывной комиссии, в период частичной мобилизации представителей силовых структур я видел чаще, чем своих детей. В Рыбинске много оборонных предприятий, поэтому значительное внимание уделялось вопросам бронирования, предоставления отсрочек. Считаю, что все решения были выверенными, своевременными.

Мы также взяли на себя оказание на первом этапе всей необходимой помощи тем, кто был мобилизован, а также их семьям – консолидировали возможности предприятий города и направляли ее через городскую общественную организацию женщин. В первую очередь приобрели для всех мобилизованных кнопочные телефоны.

Отмечу, что противостояние с противником у нас сейчас идет не только в зоне СВО, но и в экономике, в сфере безопасности (как глава города я вхожу в состав антитеррористической комиссии) и т.д. Мы это учитываем в практике каждодневной работы. Задача в том, чтобы все функционировало, а горожане жили в нормальном режиме. Все запланированное в плане благоустройства и развития Рыбинска будет исполняться.

Главное для воина - честь

- Дмитрий Станиславович, какие пожелания вы адресуете нашим читателям в связи с Днем защитника Отечества?

- Я хочу пожелать всем ветеранам и действующим военнослужащим уважения со стороны соотечественников. Ведь честь - это ключевое понятие для воина. А еще мы все желаем защитникам Родины бодрости духа, умения «быть в ресурсе», несмотря на любые обстоятельства, благополучия их семьям - мы будем стараться делать для этого все необходимое. Удачи и Божьей помощи, доброго возвращения домой, ребята!

Справка

Дмитрий Станиславович Рудаков родился 24 августа 1975 года.

После срочной службы в армии несколько лет работал в ОАО «Северсталь» рабочим.

Получил высшее образование в Московской государственной юридической академии и Вологодском госуниверситете.

1999-2000 гг. - работал в управлении Министерства юстиции РФ.

2001-2003 гг. - юрисконсульт, начальник юридического отдела на предприятиях строительной отрасли и легкой промышленности.

2004-2014 гг. - работа юристом в Санкт-Петербурге.

2014-2016 гг. - работа в правительстве и контрольно-счетной палате г. Севастополя. Член 1-го российского правительства Севастополя.

2016-2019 гг. - заместитель главы г. Рыбинска по градостроительству, первый заместитель главы г. Рыбинска.

2019-2021 гг. - заместитель генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад».

22 мая 2022 года стал главой городского округа г. Рыбинск, выиграв выборы с результатом 63,4% голосов избирателей.

Женат, шестеро детей.