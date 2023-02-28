В Иванове из-за проблем с сердцем умер водитель, попавший в небольшое ДТП

В Иванове после небольшого ДТП скончался 47-летнйи водитель. Фото: Сергей ГАПОН

В Иванове незначительное ДТП закончилось смертью одного из его участников. На проспекте Строителей легковушка, пытаясь объехать кроссовер SsangYong, случайно зацепила его бампером. Повреждения оказались незначительными, травм во время аварии никто не получил.

Но во время разбирательства 47-летнему водителю SsangYong вдруг стало плохо. На место ДТП вызвали медиков. Врачи пытались помочь мужчине, но не сумели - он скончался в машине "скорой помощи".

- Предположительно, проблемы с сердцем, - сказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.