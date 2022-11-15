Военком Ярославской области: «Призванных на срочную службу ярославцев на СВО направлять не будут»

Большая часть ярославских призывников отправится служить в военные части ЦФО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области 1 ноября, на месяц позже обычного, начался осенний призыв в армию. От нашего региона на срочную службу планируют направить около 600 солдат в возрасте от 18 до 27 лет.

- Призванные на военную службу в район специальной военной операции направляться не будут, – подчеркнул военный комиссар Игорь Гостев.

Большая часть ярославских призывников отправится служить в военные части Центрального федерального округа, некоторые – в Северный флот Мурманской области и в ВДВ Омской области. Несколько человек уже отобраны в научные роты.

На сборном пункте все новобранцы пройдут медосмотр и дактилоскопическую регистрацию. Им выдадут военные билеты, карты «Мир» и персональные электронные карты, а также жетоны с личными номерами.

Осенний призыв завершится 31 декабря. Все связанные с ним вопросы можно задать по телефону 8(4852)51-71-56.