Справедливость лидерства

Переславское предприятие – как на картинке. ФОТО: из архива завода

На переславском заводе «ЛИТ», куда мы направились с этой мыслью и где нам показали все: от цехов, проходной, столовой до отдела кадров. Поговорили мы и о советском прошлом, в этом году отмечается 100-летие образования СССР… При встрече с нами руководители и сотрудники, работающие на заводе в самых разных должностях, рассказали о главных принципах предприятия, на которых основаны его достижения и их личные успехи.

Николай Шилов, генеральный директор АО «Завод «ЛИТ»:

– Николай Дмитриевич, мы несколько часов общались с вашими коллегами в цехах предприятия. И не раз слышали от них уже подзабытые многими слова «социальная справедливость». Вы руководите предприятием с 1987 года. Почему здесь сохраняются традиции, сложившиеся еще во времена советской власти?

– Сейчас всем непросто. Но давайте вспомним историю.

Через 20 лет после Гражданской войны из разоренной, безграмотной и лапотной страны, находившейся в одиночестве в кольце врагов, удалось создать мощную индустриальную державу. Такую, которая сломала хребет практически всей Европе, воевавшей против нас в годы Великой Отечественной войны.

1950-е помню уже я сам, хотя был ребенком. Буквально за 5 послевоенных лет СССР восстал из руин. А дальше – первые в мире атомные электростанции, атомоходы, спутник, полет человека в космос… Вторая экономика мира, одна из двух великих держав. Рост численности населения и качества жизни людей.

Социалистическая система работала не без издержек, не без ошибок, но была эффективной. И важнейшим условием этого было то, что люди видели впереди светлое будущее и верили в него, а государство их защищало.

Были ошибки и просчеты, но добились многого! Первыми в истории строили социализм. И многие страны, в первую очередь скандинавские, использовали этот опыт. Я это видел своими глазами. И убежден: капитализм себя изжил, будущее – в создании социального государства. Стараемся, чтобы для наших работников социальная справедливость была ощутимой.

Николай Шилов: На любые вызовы в жизни всегда есть ответ: работать! ФОТО: из архива завода

– Наверняка многие удивятся, услышав такое от руководителя успешного крупного предприятия…

– И напрасно. Гонка за личной прибылью бессмысленна. Покупать яхты, строить себе дворцы? Зачем это? Человек должен обладать нормальными потребностями, ведь нажитое с собой не унесешь, а вот оставить о себе добрую память, хорошо выполненную работу – это ценно.

Большинству людей вообще неуютно жить в условиях излишней «волчьей» конкуренции. Для этого большинства ценны такие понятия, как взаимоуважение, взаимовыручка, внимание друг к другу, человечность, равенство возможностей, справедливость. В такой атмосфере лучше раскрываются их способности. И мы стараемся, чтобы наш коллектив был таким.

– Поясните, пожалуйста…

– Во многом, в том числе и в материальном плане. Конечно, заработная плата каждого сотрудника зависит от его квалификации, должности, производственных показателей, опыта. Но наш коллективный договор включает в себя набор материальных выплат и льгот, объемы которых одинаковы для всех сотрудников – от уборщицы до директора. Как работники, мы отличаемся друг от друга по уровню квалификации, набору компетенций и эффективности. Но, как люди, мы равны. Правила поведения на предприятии, с которыми знакомится каждый принимаемый на работу, прямо запрещают проявлять пренебрежение к кому-либо из членов коллектива. А вот улыбаться друг другу рекомендуют. Все это позволило создать и сохранять на предприятии здоровую атмосферу сотрудничества. Она необходима для эффективного достижения общих целей.

– Как и чем живет завод сегодня?

– 2022 год мы должны завершить с 20-процентным ростом объемов производства и наращивать его. В последнее время нам удалось полностью модернизировать производство, это касается зданий, сооружений, сетей, оборудования. Таким образом, создан ресурс для дальнейшего роста.

Сейчас очень плотно занимаемся новой площадкой, на которой планируем наладить производство современных доступных малоэтажных жилых домов с применением наших теплоизоляционных материалов. Разрабатываем проекты. Начнем со строительства «образцовых» домов, это позволит нам четко понять экономику и логистику, а затем они действительно будут служить образцами для потенциальных покупателей. Конечно, было бы замечательно, если бы государство поддерживало людей в желании строить такое доступное и экономичное жилье, в том числе при освоении сельских территорий. Одним словом, на любые вызовы у нас всегда есть ответ: работать и работать.

Цех обработки стекла. ФОТО: Алексей Смирнов

Андрей Рубищев, мастер смены ЦПП:

– На завод я пришел работать в 24 года машинистом экструдера – это машина, предназначенная для переработки полимеров в пены. Постепенно учился, развивался – сначала 3-й разряд, потом 4-й, 5-й и вырос до мастера смены. В подчинении у меня 10 сотрудников – машинисты экструдера и упаковщики. В дополнение к техникуму (по первой специальности я – слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике) окончил вуз, что и позволило стать мастером – это ведь инженерная должность, требующая не только знания оборудования, но и умения организовать производственный процесс, понимания экономики цеха.

На заводе работает и мастер своего дела родом из Донецкой области. В мае решил с семьей выехать из бывшей теперь Украины, а для жизни выбрал Ярославскую область.

Станислав Боярских, слесарь:

– После боевых действий в Мариуполе наш дом сгорел, нас пригласили на эвакуацию. Из Донецкой области мы поехали к родственникам в Москву. Затем я, жена, наша мама и 8-летний сын приехали в Переславль, где нам бесплатно предоставил один из жителей города жилье. Пришел на собеседование на завод, где мне предложили работу. В Мариуполе я три десятка лет проработал на металлургическом комбинате. Разница, конечно, огромная. Там я тоже был слесарем, но здесь совершенно другое оборудование, сейчас я изучаю его, идет процесс обучения.

Честно говоря, на металлургическом комбинате все у нас было старое, опасное производство. А здесь новое оборудование, чистота в цехе, высокий уровень организации производства и техники безопасности.

Надеюсь, все у нас будет складываться. Супруга обратилась в Центр занятости, сейчас работает фрезеровщиком на машиностроительном заводе «Севермаш» в селе Нагорье Переславского района. Сын Алексей учится в школе. У нас крепкая семья, мы готовы упорно работать, чтобы строить в Переславле свое будущее.

Светлана Щукина, заместитель генерального директора по социально-правовым вопросам:

– Наша Конституция в социальной политике – это коллективный договор, заключенный между администрацией предприятия и работниками в лице профсоюза. Что мы празднуем всем коллективом? Главные праздники на заводе: День Победы, День химика и новогодние дни. Молодежь всегда готовит к ним «капустники». К счастью, в этом году сняты ограничения, связанные с пандемией. Мы вновь сможем провести новогодние утренники для наших детей, вручим им большие праздничные подарки. Фото3 Основным праздником заводчане считают – День химика.

Основным праздником заводчане считают - День химика. ФОТО: из архива завода

И накормят, и напоят…

Посетили мы и заводскую столовую, где попробовали на вкус заводскую еду, а заодно пообщались с работницами.

– Я работаю здесь шестой год. Очень нравятся коллектив – доброжелательные, приветливые люди. Приходят на экскурсию и школьники – ребятам особенно нравятся пирожки и компот собственного производства. У нас небольшая, но уютная столовая. Мне приятно для заводчан готовить! – рассказала Ольга Коротнева.