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Кострома 15 ноября 2022 9:59

Неисправный руль, поврежденные шины и водитель без прав: в Костроме подвели итоги профилактического мероприятия «Автобус»

Четыре автобуса сняли с маршрутов
Полина Вачнадзе
В Костроме четыре автобуса сняли с маршрутов. ФОТО: группа "ГИБДД44" ВКонтакте

В Костроме четыре автобуса сняли с маршрутов. ФОТО: группа "ГИБДД44" ВКонтакте

В Костромской области ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники инспекции проверяют техническое состояние транспорта и соблюдение водителями правил дорожного движения. Уже подведены первые итоги рейдов: с маршрутов сняты четыре автобуса.

У двух автобусов выявили неисправность рулевого управления. ФОТО: группа "ГИБДД44" ВКонтакте

У двух автобусов выявили неисправность рулевого управления. ФОТО: группа "ГИБДД44" ВКонтакте

У двух автобусов выявили неисправность рулевого управления – суммарный люфт превышал допустимые значения. Транспорт эвакуировали на автостоянку.

Еще два автобуса были сняты с рейсов из-за поврежденных шин.

Еще два автобуса были сняты с рейсов из-за поврежденных шин. ФОТО: группа "ГИБДД44" ВКонтакте

Еще два автобуса были сняты с рейсов из-за поврежденных шин. ФОТО: группа "ГИБДД44" ВКонтакте

- По указанным фактам в отношении лиц, допустивших неисправный транспорт на линию, проводятся административные расследования, - сообщили в костромской Госавтоинспекции.

Отличился и водитель одного из автобусов. При проверке документов выяснилось, что у него при себе нет водительского удостоверения. Мужчину оштрафовали и отстранили от управления общественным транспортом.

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