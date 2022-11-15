Мобилизованные ярославцы проходят обучение в Песочном Костромской области: фото

Занятия у мобилизованных длятся по 10 часов в сутки
Фото: Правительство Ярославской области
Мобилизованные ярославцы сейчас обучаются в поселке Песочное Костромской области. Здесь они изучают основы радиационной, химической и биологической защиты, проходят тактическую, огневую, топографическую и медицинскую подготовку. Занятия проводят опытные инструкторы и офицеры.
Занятия проводят опытные инструкторы и офицеры.
Фото: Правительство Ярославской области
Живут ребята в палатках, каждая отапливается, поэтому температура в них никогда не опускается ниже 20 градусов. Подъем в 5 утра, завтрак и занятия. Они, с перерывом на обед, длятся 10 часов сутки.
Живут ребята в отапливаемых палатках
Фото: Правительство Ярославской области
Так выглядит палатка изнутри
Фото: Правительство Ярославской области
- Военнослужащие в составе формируемого подразделения прошли боевое слаживание расчетов. В настоящее время переходим к слаживанию взводов и батарей, – рассказал командир подразделения Олег Михайлович. – Личный состав понимает всю важность поставленных задач. В условиях боевых действий важна взаимозаменяемость, поэтому в случае потерь, выхода из строя каждый военнослужащий должен быть универсалом.
Мобилизованные ярославцы проходят обучение в поселке Песочное Костромской области
Фото: Правительство Ярославской области
Палатки, в которых живут бойцы, круглосуточно отапливаются печками, температура внутри обычно от 20 градусов. Питание готовится на полевой кухне, столовая организована в отдельной палатке. Подготовка, конечно, занимает большую часть дня мобилизованных, но остается время и на отдых: по вечерам бойцы могут посмотреть телевизор или просто пообщаться друг с другом.
Еду готовят на полевой кухне
Фото: Правительство Ярославской области
– Вечером обычный быт солдата: проверяем обмундирование, готовимся, разговариваем, – рассказал военнослужащий Владимир из Переславля. В учебном центре он уже 10 дней.
В палатках тепло, говорят бойцы
Фото: Правительство Ярославской области
С денежными выплатами, по словам ярославцев, проблем нет. Все уже получили президентскую выплату из расчета 195 тысяч рублей в месяц. Добровольцам должны перечислить 100 тысяч «губернаторских», мобилизованным положена единовременная выплата в 50 тысяч рублей.
Мобилизованные получили президентскую выплату из расчета 195 тысяч рублей в месяц
Фото: Правительство Ярославской области