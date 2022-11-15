Ярославские компании стали участниками выставки PolpFor в Санкт-Петербурге

Ярославские компании стали участниками выставки PolpFor, которая проходит в Санкт-Петербурге Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Санкт-Петербурге проходит выставка PolpFor, участниками которой стали 90 регионов России, в том числе, и Ярославская область. На выставке, как сообщают ее организаторы, компании представят технологии для развития целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг.

- В этом году в демонстрируемых продуктах и услугах четко прослеживается курс на импортозамещение и необходимость вводить в эксплуатацию новые решения для поддержки экономики и товарного предложения, - рассказали организаторы. – Исторически, большая часть оборудования на целлюлозно-бумажных комбинатах – производства западных компаний. Поэтому в этой отрасли как нигде необходимо импортозамещение.

При этом, об участии в мероприятии заявили не только российские, но и западные компании. В Санкт-Петербург приедут специалисты из Китая, Германии и Республики Беларусь.

Продлится выставка до 17 ноября.