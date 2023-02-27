После расстрела лосей Тутаевское охотхозяйство передали в областное управление

Тутаевское охотхозяйство передано под непосредственное руководство Яроблохотрыболовобщества. Фото: Правительство Ярославской области

Тутаевское охотхозяйство передано под непосредственное руководство Яроблохотрыболовобщества. Решение совета опубликовано на сайте организации.

Поводом для него послужила бойня лосей, которая произошла под Тутаевом в декабре прошлого года. Охотники из Московской области расстреляли 20 особей, в том числе беременных лосих и лосят. Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Председатель Тутаевского охотхозяйства был заключен под домашний арест. Ущерб от охоты Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура оценила в 5,7 миллионов рублей - эти деньги ведомство планирует взыскать с виновных через суд.

Передать Тутаевское охотхозяйство в введение области губернатору региона предложил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Тутаевские охотники были против.

- Спешим успокоить членов организации, включая членов Тутаевского отделения и других охотников. Для тех, кто ведет правильную охоту с соблюдением норм и правил ничего не изменится, - сообщили в Яроблохотрыболовобществе. – Разрешения в Тутаевском охотхозяйстве на птицу и пушных животных можно будет приобрести как в офисе Яроблохотрыболовобщества, так и в офисе Тутаевского отделения. Члены Тутаевского отделения также могут рассчитывать на получение разрешений на добычу диких копытных животных и медведя в порядке поощрения в соответствии с п.6.11 Устава.

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