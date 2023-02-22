К Масленице Ростов предлагает «Светлоозеро»

Свою продукцию наши предприятия делают из самого свежего и вкусного молока. ФОТО Тамара Смирнова

Илья Смирнов, руководитель торгового отдела ООО «МолВест», рассказал «Комсомольской правде», организовавшей благотворительную акцию, о приоритетах предприятия:

- Мы с удовольствием предоставили для приготовления блинов, блинчиков и начинок к ним свою продукцию – молоко, сметану, творог. Замечательно, что дети и совершили путешествие, и научились у профессионалов из Ярославского колледжа индустрии питания готовить настоящие русские праздничные угощения! Для нас это особенно интересно, поскольку с детишками мы дружим – предприятие традиционно снабжает детсады, школы и детские дома Ярославской области.

Пожалуй, «МолВест» - самое современное из предприятий отрасли в регионе. Завод начал работать вблизи Ростова Великого в 2017 году, он предлагает потребителям молочную продукцию и сыры под торговой маркой «Светлоозеро». Название этого бренда, конечно, связано с озером Неро.

В нашем ассортименте – молоко и топленое молоко, кефир различной жирности, ряженка, «Снежок» и йогурты, сметана жирностью от 15 до 30%, творог жирностью от 1,8 до 9%, творожные массы с курагой и изюмом, масло сладко-сливочное и топленое. А еще сыры: «Костромской», «Российский», "Маасдам", «Адыгейский», «Сулугуни», «Пармезан», и два вида под собственной торговой маркой «Светлоозеро premium» и «Светлоозеро». Наш бизнес начинался с транспортировки молока, поэтому, создав собственный завод, мы продолжаем работать только с качественным сырьем. Выбираем лучшее молоко у местных хозяйств, на переработку оно поступает очень быстро – в течение не более чем одного часа с момента с момента дойки. Не используем консерванты – они не нужны, поскольку мы выпускаем столько продукции, сколько нам заказывают, не работаем «на склад».

Сейчас продукция под маркой «Светлоозеро» представлена в торговых сетях «Атрус», «Столбы», «Гиперглобус», и торговых точках предпринимателей Ростова, Ярославля, Переславля-Залесского, Гаврилов-Яма.

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