Новые люди поддержат одиноких жителей Ярославля

ФОТО: партия «Новые люди»

Депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который закрепляет внеочередное право получения мест в детских садах для детей одиноких родителей. Эта инициатива позволит им вернуться к полноценной работе после декрета, а также сэкономить на нянях и частных детсадах.

- Мы предлагаем обеспечить родителей-одиночек местами в детсадах без очереди. Тогда они смогут вернуться к работе и не будут зависеть от крошечных пособий. А дети будут не просто находиться под присмотром, но и заниматься с педагогами и готовиться к школе. Законопроект уже внесли в Госдуму, ожидаем скорейшего рассмотрения, - подчеркнул лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Существующие меры поддержки одиноких родителей, к примеру пособия, объем которых ниже прожиточного минимума, едва ли позволят решить проблемы семьи. Кроме того, на них могут рассчитывать только матери-одиночки, когда супруг признан умершим или пропавшим без вести, недееспособным или лишенным родительских прав. Однако если женщина растит ребенка одна после развода, она не признается матерью-одиночкой и не может претендовать на такие выплаты и иные льготы.

ФОТО: партия «Новые люди»

- Чиновники и коллеги по Госдуме думают, как бы устроить демографический взрыв. Все силы предлагают бросить на поддержку многодетных семей и стимулирование рождаемости. Мы это поддерживаем. Но давайте не забывать, что треть семей в нашей стране - неполные, - заявил Алексей Нечаев.

На сегодняшний день согласно Трудовому кодексу РФ отпуск с сохранением рабочего места предоставляется родителям до достижения ребенком трехлетнего возраста. Если после этого одинокий родитель не может устроить его в детский сад, то попадает в сложную жизненную ситуацию, поскольку остается без средств к существованию.

Согласно данным Росстата, в России 4,85 миллиона одиноких матерей и 1,13 миллиона одиноких отцов. Большинство из них не имеют возможности ждать своей очереди в детском саду. Родители вынуждены экстренно решать проблему дальнейшего воспитания ребенка. Если законопроект примут, матери и отцы-одиночки смогут спокойно работать и обеспечивать детей всем необходимым.

- Родителю, который воспитывает ребенка один, и так непросто. И неважно, мама это или папа. А уж если ребенок не может вовремя получить место в детском саду, разве может одинокий родитель думать о трудоустройстве? Не у всех есть возможность рассчитывать на помощь родственников, - отметила депутат фракции Сардана Авксентьева.