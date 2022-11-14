Фонд социального страхования предлагает ярославцам новые сервисы

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин: «Обсуждение показывает, что ФСС развивается, движется в ногу с техническим прогрессом, идет по пути наиболее полного обеспечения интересов граждан, предоставляя им свободу выбора. Могу констатировать: в последнее время заметно сократилось количество поступающих к нам жалоб получателей социальных услуг». ФОТО Тамара Смирнова

Новые технологии – на пользу клиентам

Фонд социального страхования Российской Федерации выполняет функции по обеспечению граждан в случае наступления страховых случаев, связанных с временной нетрудоспособностью, материнством, несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Федеральным правительством на Фонд также возложены функции по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением, по оплате родовых сертификатов

- Бюджет только Ярославского регионального отделения составляет свыше 10 млрд рублей. Это внушительная цифра и очевидно, что Фонд вносит существенный вклад в благополучие ярославских семей. В связи с этим перед Фондом стоят важные вызовы по повышению качества предоставления социальных услуг, по трансформации взаимодействия с клиентами Фонда в соответствии с теми потребностями, которые предъявляет современное общество, - отметила, открывая круглый стол, заместитель управляющего Ярославского регионального отделения ФСС Татьяна Баранова.

Суперсервис – в помощь инвалидам

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) – важное направление деятельности регионального отделения Фонда. В Ярославской области проживают более 107 тысяч граждан льготной категории и примерно 12 тысяч инвалидов.

Благодаря проектам Фонда социального страхования, на помощь гражданам с инвалидностью пришла цифровизация: появились возможность подать заявление на услуги в электронном виде, электронные талоны на проезд к месту лечения, электронные сертификаты (ЭС) на покупку ТСР, которыми можно расплатиться в том числе в интернет-магазинах.

На портале госуслуг введена Единая форма заявления на получение услуги по обеспечению инвалидов ТСР - так называемый Суперсервис ТСР, это значительно сократило время заполнения формы заявления. Заполнение заявления производится в форме вопросов-ответов: система предлагает выбрать необходимый ответ, и не будет запрашивать информацию, которая уже имеется в информсистемах.

В рамках Суперсервиса запущен и ряд других взаимосвязанных информационных продуктов – Каталог технических средств реабилитации и Электронный сертификат на получение ТСР.

Каталог содержит всю необходимую информацию о каждом техническом средстве реабилитации. Можно ознакомиться с его описанием, поставщиком ТСР в регионе, узнать, где купить ТСР самостоятельно, какую сумму компенсации можно получить. Также портал предлагает сразу обратиться за ТСР или получить электронный сертификат на его выдачу.

На круглом столе Ярославское региональное отделение ФСС представило уже внедренные технологические решения, обсудив их удобство с партнерами Фонда. ФОТО Тамара Смирнова

Электронный сертификат: быстро, выгодно, удобно

- Что касается Электронного сертификата, то он действует с октября прошлого года, и мы надеемся, что этот проект получит широкое применение, станет популярным и войдет в привычку, - говорит начальник отдела организации предоставления госуслуг регионального отделения ФСС Александр Храмов.

Как работает электронный сертификат? Деньги резервируются, но не перечисляются на карту напрямую. При оплате картой того изделия, которое предусмотрено в индивидуальной программе реабилитации (абилитации), средства поступят напрямую продавцу. Если же инвалиду понравилось изделие, которое по стоимости превышает номинал сертификата, он все равно сможет с его помощью оплатить покупку, при этом добавив из собственных средств только разницу в цене.

- У электронного сертификата неоспоримые преимущества перед двумя другими способами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. ЭС – это быстро, выгодно и удобно, если сравнивать с компенсацией за самостоятельное приобретение или выдачу ТСР Фондом социального страхования. Подача заявления на выдачу ЭС доступна и дистанционным способом, через портал Госуслуг. Для этого понадобятся только реквизиты карты, к которой будет привязан сертификат. ЭС можно воспользоваться прямо в момент покупки. Можно купить то изделие, которое нравится, выбрав приемлемую цену. Покупку можно оформить, не выходя из дома. Достаточно подать заявление на портале Госуслуги, а потом оплатить выбранный товар на сайте, - отмечает Александр Храмов.

Важно, что предельная стоимость ЭС максимально приближена к рыночной цене – это позволяет полностью оплатить покупку, чего нельзя сказать о компенсации за самостоятельное приобретение ТСР.

О выплате пособий и «Социальном навигаторе»

- С 1 января 2022 года механизм оформления социальных пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка носит проактивный (беззаявительный) характер. Работодатель в течение трех рабочих дней без участия работника передает в ФСС данные для расчета пособия. После получения корректных данных ФСС назначает и выплачивает соответствующее пособие в срок не более 10 рабочих дней, - напоминает Александр Храмов.

Специалисты отмечают: оперативный доступ к информации о деятельности и предоставляемых услугах ФСС теперь может получить каждый из нас, установив на свой телефон бесплатное мобильное приложение «Социальный навигатор». В приложении есть функция полноценного личного кабинета получателя услуг, которая включает информацию по персональным пособиям, выплатам и услугам, знакомит с полезными сервисами и списком социально значимых объектов в выбранном регионе.

Наиболее актуальным является раздел по предоставлению электронных листков нетрудоспособности. Это связано с отменой их бумажной версии с 1 января 2022 года.

Не менее востребован у пользователей мобильного приложения «Социальный навигатор» раздел по пособиям и выплатам. С его помощью можно прослеживать ход и статус их предоставления, настроить формирование уведомления. Еще один раздел позволяет заказать электронные справки о выплаченных пособиях, 2-НДФЛ.

В ФСС отмечают: приложение «Социальный навигатор» доступно в мобильном магазине Google Play, операционных системах Android и IOS.