В Ярославле открылась фотовыставка «В объективе души»

В музее истории Ярославля начала работать фотовыставка Владимира Голикова. ФОТО: Владимир ФИНОГЕНОВ

В музее истории Ярославля начала работать фотовыставка Владимира Голикова «В объективе души».

Ее организаторы решили отойти от традиционного пути – простого показа лучших работ, созданных мастером светописи за десятилетия работы. Хотя без этой ретроспективы, конечно, не обошлись. На выставке представлены 60 черно-белых и цветных снимков, выполненных в жанрах портрета, репортажа, пейзажа, фотоохоты.

Но, думается, не менее интересной для посетителей музея станет другая, оригинальная часть выставки – пространственная композиция «Домашняя фотолаборатория». На ней Владимир Голиков представил оборудование, популярное некогда в широких фотолюбительских массах СССР и России. Так, здесь можно увидеть увеличители для пленки, фотобачки, неизменный красный фонарь, при свете которого на сортах бумаги «Унибром», «Фотобром» или коричневатом «Бромпортрете» печатали в ванночках снимки.

Нашлось место на музейных витринах не только для фото-, но и для кинотехники советского времени, с которой также работал Владимир Голиков. Это, к примеру, мечта любителей и профессионалов – 16-миллиметровая камера «Красногорск». Но, признаемся, куда основательнее выглядит советский «Калашников в фотооборудовании» - 35-миллиметровый «Конвас».

В общем, обстановка в музейном зале получилась почти что семейная. Это дало основание директору Музея истории города Александру Нечаеву сказать:

- У нас открывается необычная выставка. На ней все душевно и тепло. Владимир Николаевич фотограф с очень большим стажем. На протяжении многих лет он делал снимки, и с каждым годом они становились только лучше. На выставке представлены его разнообразные работы. Уверен, что посетители насладятся увиденным.

Пожалуй, не менее, чем фотолюбитель, Владимир Голиков известен среди земляков как настоящий ярославский Кулибин. Буквально из подручных средств он делает разнообразную фото- и кинотехнику, ремонтирует ее, придумывает и изготавливает оборудование для съемок. «То, что он делает с техникой, - просто волшебство!» - говорили участники открытия выставки в музее. Ему, к примеру, ничего не стоит из обычного «бюджетного» фотообъектива сделать прекрасный мощный телевик. Или добиться большей светоотдачи от ламп, изготовленных за рубежом.

Об этой изобретательской грани таланта Владимира Николаевича тепло отозвался наш земляк, оскароносный мультипликатор Александр Петров. Плодотворное сотрудничество знаменитого аниматора и мастера-самородка продолжается уже более тридцати лет.

Еще больший стаж у Владимира Голикова в водном туризме. Сколько норовистых рек покорено им на байдарке! И как при этом не утопил ни одну фото- или кинокамеру – уму непостижимо…

Организаторами выставки стали оскароносец Александр Петров, его сын Дмитрий, друзья Владимира Голикова. Сам бы он, точно подмечают в интернете, никогда бы на такое не решился из природной скромности.