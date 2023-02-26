Куда сходить в Ярославле 26 февраля: программа дня

Ярославль отмечает последний день масленичной недели. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подходят к концу масленичные гулянья в Ярославле. Сегодня, 26 февраля, Прощеное воскресенье - верующие просят друг прощения, а в ответ слышат "Бог простит, и я прощаю".

В старину в этот день было принято ходить в баню, а вечером собираться на площади, чтобы сжечь чучело Масленицы: зиму проводить, весну встретить. Рассказываем, где сегодня в Ярославле и рядом с городом будет весело, познавательно и интересно.

09:30, 11:00, 13:00, 14:30 - Интерактивная театрализованная программа для семейных посетителей «Гори, гори, Масленица!» (по предварительной записи, контактный телефон +7 (4852) 43-41-83)

Место: Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, 2.

12:00 - Широкая Масленица в Вятском «Ой, Маслена-красота!»

Ярославский район, село Вятское.

В течение дня - Семейная развлекательная программа "Масленица весела, всех на игры привела".

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: Парк на острове Даманский

г. Ярославль, Парк на острове Даманский.

10:30 -16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи:

- ярославского изразца в 12:00 и в 16:00,

- глиняной игрушки в 10:30 и в 14:30,

- фарфоровой игрушки в 10:30 и в 14:30.

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки».

10:30 - Авторская сборная экскурсия «Ярославль праздничный вчера и сегодня» (информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

11:00 - Праздничная программа «Масленичный разгуляй» для молодых семей и жителей Дзержинского района.

Место: Парк на Красном Перевале

г. Ярославль, Красный Перевал.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!» (по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

В Ярославском зоопарке продолжается ZOO-Масленица.

10:00-18:00 - фотозона в контактном секторе «На завалинке»,

11:00-13:00 - мастер-класс в Ковчеге «Масленичная кукла-оберег»,

11:00-15:00 - катание на пони у входа в зоопарк,

11:00-12:00 - фотозона у входа в зоопарк «На сеновале»,

11:00-12:00 - интерактивная программа с призами по территории зоопарка «По следам Масленицы»,

12:00-13:00 - масленичные забавы на площади перед Ковчегом,

13:00 - сжигание Масленицы,

13:30-16:00 - показательные кормления животных блинами на основной территории, в Зооэкзотариуме и Ковчеге; овощной масленицей в контактной зоне.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

12:00 - интерактивный праздник «Во, блин! Масленица!»

Место: г. Ярославль, парк «Рабочий сад».

12:00 - театрализованная концертная программа «По масленичному веленью, по щучьему хотенью»

Место: Площадь перед Домом культуры «Гамма»

г. Ярославль,ул. Спартаковская, 7.

12:00 - масленичные гуляния «Веселись народ! Масленица идет!»

Место: Площадь перед Домом культуры «Радий»

г. Ярославль, ул. Щепкина, 8.

12:00 - праздничная программа «Масленица старинная, румяная да блинная!»

Место: Площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

12:00 - народное гулянье, посвященное проводам зимы «Пахнет солнцем и блинами - это Масленица с нами!»

Место: Площадь перед Домом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19.

12:00 - Широкая Масленица. Интерактивное арт-пространство «Узорчаты ворота»

Место: Площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель»

г. Ярославль, ул. Театральная, 21.

12:00 - концертно-развлекательная программа «Масленичный Снеготай!»

Место: г. Ярославль, сквер на пр-т Машиностроителей.

12:00 - тематическая экскурсионная программа «Мед к блинам. Традиции» (запись по телефону +7 (910) 811-84-12)

Место: Кутюр-шоу «Медвежий угол»

г. Ярославль, Революционный пр-д, 14.

15:00 - программа «Румяная да затейливая Масленица» (по предварительной записи для индивидуальных посетителей и семейной аудитории, контактный телефон +7 (4852) 30-35-04)

Место: Ярославский художественный музей

г. Ярославль,Волжская набережная, 23.

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль, ул. Спартаковская,7.

Масленичная программа «Пряников не едал - Масленицы не видал»

Место: Мастерская «Пряничный домик»

г. Ярославль, ул. Андропова, 27/19.

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица» (по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место: Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль,ул. Трефолева, 24а.

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19.