В Иванове более двух тысяч человек остались без тепла и горячей воды

В Иванове произошла коммунальная авария. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

Утром 25 февраля в Иванове на улице Богдана Хмельницкого произошла крупная коммунальная авария. Из-за прорыва на тепловом трубопроводе диаметром 270 миллиметров без отопления и воды остались два соцобъекта и 10 многоквартирных домов. В домах проживает 2 130 человек.

К счастью, с аварией удалось довольно быстро стравиться. К ее устранению были привлечены 13 рабочих и 3 машины, в том числе от регионального МЧС 3 человека и 1 машина.