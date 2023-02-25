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Иваново25 февраля 2023 9:00

В Иванове более двух тысяч человек остались без тепла и горячей воды

Отопление и воду отключили в 10 многоквартирных домах и двух соцобъектах
Полина Вачнадзе
В Иванове произошла коммунальная авария. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

В Иванове произошла коммунальная авария. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

Утром 25 февраля в Иванове на улице Богдана Хмельницкого произошла крупная коммунальная авария. Из-за прорыва на тепловом трубопроводе диаметром 270 миллиметров без отопления и воды остались два соцобъекта и 10 многоквартирных домов. В домах проживает 2 130 человек.

К счастью, с аварией удалось довольно быстро стравиться. К ее устранению были привлечены 13 рабочих и 3 машины, в том числе от регионального МЧС 3 человека и 1 машина.

Происшествия: ЧП