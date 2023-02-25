Куда сходить в Ярославле 25 февраля: программа дня

Подходят к концу масленичные гулянья. Фото: Мария ЛЕНЦ

Предпоследний день Масленицы называется Золовкины посиделки. В субботу молодые невестки приходят в гости к сестрам и родственницам мужа, чтобы пообщаться. Хорошей приметой считается сделать гостям хотя бы небольшие подарки.

Но если в субботу не хочется сидеть дома или в гостях, то можно отправиться на гулянья. КП-Ярославль расскажет, какие мероприятия проходят в городе и рядом с ним сегодня.

09:30, 11:00, 13:00, 14:30 - Интерактивная театрализованная программа для семейных посетителей «Гори, гори, Масленица!» (по предварительной записи, контактный телефон +7 (4852) 43-41-83)

Место: Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, 2.

В ярославском зоопарке продолжается ZOO-Масленица.

10:00-18:00 - «На завалинке» - фотозона в контактном секторе,

11:00-13:00 - мастер-класс в Ковчеге «Масленичная кукла-оберег»,

11:00-15:00 - катание на пони у входа в зоопарк,

11:00-12:00 - «На сеновале» - фотозона у входа в зоопарк,

11:00-12:00 - интерактивная программа с призами «По следам Масленицы»,

12:00-13:00 - Масленичные забавы на площади перед Ковчегом.

13:00-15:00 - показательные кормления животных блинами на основной территории, в Зооэкзотариуме и Ковчеге; овощной масленицей в контактной зоне,

15:00-17:00 - мастер-класс в Ковчеге «Масленичная кукла-оберег».

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137.

Ждет гостей и Ярославский музей-заповедник.

12:00 - Праздничная программа «Масленица в музее» «Как Масленицу встретишь, так и весна придет…»

12:30 - Программа «Встречаем озорную Масленицу!»

Место: Ярославский музей-заповедник

г. Ярославль, Богоявленская пл., 25.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!» (по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

10:30 - 16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи:

- ярославского изразца в 12:00 и в 16:00,

- глиняной игрушки в 10:30 и в 14:30,

- фарфоровой игрушки в 10:30 и в 14:30.

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки» (информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

12:00 - Праздничная программа «От песни до сказки, блины, да побаски»

Место: Дворец культуры им. А.М. Добрынина

г. Ярославль, пр. Ленина 24-а, холл 2 этаж.

12:00 - Мастер-класс «Масленичка - весны сестричка»

Место: Дом культуры «Радий»

г. Ярославль, ул. Щепкина, 8

12:00-15:00 - Масленичный движ в Старом городе. Блинкерлинг, пей-понг, лапта, валенки-шоу и, конечно, ароматные с пылу с жару румяные блины с разнообразными начинками.

Место: Экорынок «Старый город»

г.Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д.30А.

14:00 - Программа «Семейная Масленица»

Место: Музей Максима Богдановича

г. Ярославль, ул. Чайковского, 21а.

14:00 - Концертная программа по мотивам сказки А.Н. Островского «Снегурочка»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

15:00 - Масленичная программа «Пряников не едал - Масленицы не видал»

Место: Мастерская «Пряничный домик»

г. Ярославль, ул. Андропова, 27/19.

15:00 - Тематическая экскурсионная программа «Мед к блинам. Традиции» (запись по телефону +7 (910) 811-84-12)

Место: Кутюр-шоу «Медвежий угол»

г. Ярославль, Революционный пр-д, 14.

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: г. Ярославль, Парк на острове Даманский

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль, ул. Спартаковская,7.

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19.

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица» (по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место: Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль, ул. Трефолева, 24а.