Особенные дети Костромы могут изучить графический дизайн и 3D-моделирование

В Костроме дети с инвалидностью могут стать участниками проекта "3D-БУМ: Будем Учиться Моделированию". ФОТО: администрация Костромы

В Костроме дети с инвалидностью могут стать участниками проекта "3D-БУМ: Будем Учиться Моделированию". Его авторы - члены общественной организации помощи людям с расстройством аутистического спектра «Рука в руке».

Субсидия из городского бюджета, позволит создать многопрофильный компьютерный класс и фото-кино-мультистудию. Там подростки с инвалидностью смогут обучиться навыкам графического дизайна, и 3D-моделированию.

Сейчас особенные дети осваивают работу в текстовом редакторе, знакомятся с азами моделирования, учатся создавать проекты. На субсидию авторы проекта приобрели компьютер, ноутбук, колонки, специализированную компьютерную мышь, клавиатуру, а также многофункциональное компьютерное устройство. Уроки проходят два раза в неделю.