Церковную реликвию, найденную в Ивановской области, передали в экспозицию Елабужского музея

Церковный атрибут из Ивановской области передали в музей Елабуги. ФОТО: группа "Елабужский государственный музей-заповедник" ВКонтакте

В Елабужский государственный музей-заповедник передали реликвию из Ивановской области. Ее нашли во время реставрационных работ у Никольской церкви в селе Ново-Талицы.

Этот храм связан с семьей Цветаевых: здесь когда-то служили дед и дядя известного поэта 20 века Марины Цветаевой. В Елабуге она провела последние дни своей жизни и была похоронена на местном Петропавловском кладбище.

Церковный атрибут с нанесенной на него молитвой передала в музей доктор наук Ирина Исаева. Она лично знала и дружила с Анастасией Цветаевой, сестрой поэта.