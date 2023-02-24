Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Иваново24 февраля 2023 10:03

Церковную реликвию, найденную в Ивановской области, передали в экспозицию Елабужского музея

В церкви, где нашли молитву, служили дед и дядя Марины Цветаевой, а в Елабуге поэт провела свои последние дни
Полина Вачнадзе
Церковный атрибут из Ивановской области передали в музей Елабуги. ФОТО: группа "Елабужский государственный музей-заповедник" ВКонтакте

Церковный атрибут из Ивановской области передали в музей Елабуги. ФОТО: группа "Елабужский государственный музей-заповедник" ВКонтакте

В Елабужский государственный музей-заповедник передали реликвию из Ивановской области. Ее нашли во время реставрационных работ у Никольской церкви в селе Ново-Талицы.

Этот храм связан с семьей Цветаевых: здесь когда-то служили дед и дядя известного поэта 20 века Марины Цветаевой. В Елабуге она провела последние дни своей жизни и была похоронена на местном Петропавловском кладбище.

Церковный атрибут с нанесенной на него молитвой передала в музей доктор наук Ирина Исаева. Она лично знала и дружила с Анастасией Цветаевой, сестрой поэта.

Культура: литература