Куда сходить в Ярославле 24 февраля: программа дня

Ярославцы продолжают отмечать Масленицу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле продолжают отмечать Масленицу. В этом году она не такая широкая, как обычно, но мероприятий достаточно для того, чтобы ярославцы и гости города не заскучали.

В Ярославском зоопарке продолжается «ZOO-Разгуляй».

10:30, 12:00, 14:00, 16:00 - Парад нерп,

11:00-15:00 - мастер-класс в Ковчеге «Масленичная кукла-оберег»,

11:00-12:30 - интерактивная экскурсия по основной территории зоопарка «Масленичный хоровод»,

12:00-13:00 - экскурсия в Ковчеге «Самый смелый и находчивый»,

13:00-14:00 - фото с животными, катание на пони.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль,ул. Шевелюха, 137.

10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи:

- ярославского изразца в 12:00 и в 16:00,

- глиняной игрушки в 10:30 и в 14:30,

- фарфоровой игрушки в 10:30 и в 14:30.

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки» (информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21)

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

11:00, 14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!» (по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

11:00 - праздник «Масленица весела, всех на игры повела»

Место: Площадь перед Домом культуры «Энергетик» г. Ярославль, ул. Клубная, 19.

12:00 - мастер-класс масленичного рукоделия «Блинное дерево»

Место: Площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель»

г. Ярославль, ул. Театральная, 21.

15:00 - праздник для всей семьи «Семь масленичных забав»

Место: Парк Победы на Липовой горе

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: г. Ярославль, Парк на острове Даманский.

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль,ул. Спартаковская,7.

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19.

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица» (по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место:Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль, ул. Трефолева, 24а.