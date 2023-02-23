Костромские полицейские на служебной машине с сиренами и мигалками доставили женщину в роддом

Костромские инспекторы пришли поздравить родителей с рождением сына. ФОТО: УМВД по Костромской области

В Костромском районе на дороге Кострома - Середнее инспекторы ДПС Иван Костров и Александр Павлов остановили автомобиль, который ехал на большой скорости. Но, как оказалась, причина для такого явного нарушения правил дорожного движения у водителя была более чем серьезная. Мужчина вез в роддом жену и боялся вовремя не успеть.

- Аавтоинспекторы пересадили роженицу в патрульный автомобиль и с включенными специальными звуковыми сигналами доставили в перинатальный центр. Менее чем через 20 минут женщина была передана в надежные руки медиков, а еще через час счастливый многодетный отец поделился радостной новостью – у него родился сын Ярослав, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Выписывали маму и малыша 22 февраля. Инспекторы, которые помогли костромичке добраться до роддома, пришли ее поздравить. Женщине подарили цветы, а новорожденному - автолюльку.