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Иваново23 февраля 2023 10:38

"Закончились геркулес и рожки": ивановский приют для животных просит о помощи

Запасов продуктов уже не осталось
Полина Вачнадзе
Подопечных ивановского приюта для животных скоро будет нечем кормить.

Подопечных ивановского приюта для животных скоро будет нечем кормить.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ивановский приют для бездомных животных "Майский день" обратился к жителям региона за помощью. В приюте содержится больше 600 подопечных и в ближайшее время их просто будет нечем кормить.

- Закончились геркулес и рожки. Ежедневно для питомцев варим кашу. В зимний период расход крупы и макарон - более 4 мешков на день. У приюта отсутствует постоянное финансирование и снабжение. Ситуация очень сложная. Пожалуйста, помогите накормить животных, - пишут в соцсетях волонтеры.

Узнать подробности можно здесь.

Живой уголок: Собаки