Сотрудник ярославской полиции во Владимире спас женщину от пьяного незнакомца, напавшего на нее с осколком стекла

Прапорщик полиции Антон Слободенюк и его напарник сержант полиции Алексей Бабанов служат в отдельном батальоне ППС. Фото: УМВД по Ярославской области

2023 год - юбилейный для патрульно-постовой службы, которая 2 сентября будет отмечать 100-летие со дня своего основания. Именно сотрудники ППС обеспечивают порядок на улицах населенных пунктов области, раскрывают по горячим следам преступления, ищут пропавших.

Прапорщик полиции Антон Слободенюк и его напарник сержант полиции Алексей Бабанов служат в отдельном батальоне патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ярославской области. Интервью о своей работе они дают нам в патрульной автомобиле, вместе с ними мы следуем по маршруту патрулирования, а это весь Кировский район Ярославля, самый центр города, куда приезжают погулять и туристы, и жители спальных районов, а среди них и лица криминальной направленности.

- Сегодня все спокойно, заявок немного - говорят полицейские.

- Летом по горячим следам раскрыли грабеж на площади Юности, - рассказывают полицейские. - К женщине поздним вечером на лавочке подсел мужчина, познакомился, вошел в доверие, денег попросил даже. Она раскрыла сумочку, чтобы достать купюру, и он увидел, что у девушки с собой крупная сумма, причем в долларах. После этого не стал церемониться – ударил по голове и отобрал сумку.

Пострадавшая дошла до отдела полиции пешком, так как позвонить не могла, телефон остался в похищенной сумке, и сообщила о случившемся. Экипаж ППСП взял заявительницу на борт и стал объезжать блищайшие дворы, искать по приметам грабителя. В одном из них действительно заметили того самого мужчину. Увидев патрульных, он попытался выбросить похищенный телефон и убежать. Но был задержан и доставлен в отдел полиции. Потерпевшая его опознала. Сумочку ей вернули, а в отношении грабителя возбудили уголовное дело.

- Всякие сообщения бывают, - рассказывает Алексей Бабанов, - особенно от пожилых граждан, то свет от фонаря слишком сильно светит в окно, то очки потерялись.

А еще полицейские часто находят заблудившихся пенсионеров, которые ушли из дома и потерялись. Глаз уже наметан на пожилых людей, которые часто одеты не по погоде, идут неуверенной походкой. Некоторых сотрудники патрульно-постовой службы знают в лицо.

Алексей Бабанов не так давно в полиции, он пришел на службу в 2020 году и после прохождения первоначальной подготовки был назначен на должность полицейского-водителя в патрульно-постовой службе полиции.

Его коллега Антон Слободенюк служит в полиции с 2012 года. За это время участвовал в раскрытии многих преступлений. А в другом регионе в личное время спас женщину от пьяного незнакомца, который напал на нее с осколком стекла.

- Я находился в отпуске в городе Владимире, чинил во дворе машину, - рассказывает Антон Слободенюк, - И увидел возле подъезда мужчину явно в неадекватном состоянии, который что-то кричал в окно первого этажа, вроде бы просил, чтобы ему открыли дверь, а потом взял камень и разбил окно. В следующий момент я увидел, как он идет в мою сторону с большим осколком стекла. Во дворе еще находилась женщина с двумя детьми лет пяти-шести. И неожиданно мужчина бросился на нее, приставил осколок к горлу и стал кричать, что сейчас убьет. Дети разбежались. А мне нужно было очень быстро принять решение, как его обезвредить. Я схватил палку и попытался выбить у него стекло, испугавшись он неожиданно отпустил женщину и попытался от меня убежать. Кто-то вызвал полицию, когда я его догнал и скрутил, подъехали коллеги и доставили его в отдел. Потом выяснилось, что нападавший и потерпевшая ранее даже не знали друг друга.

Так что сотрудник полиции всегда на посту, даже в свободное от службы время.