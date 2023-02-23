Ярославцы за одну ночь собрали деньги на внедорожник для бойцов СВО

Жители Ярославской области за одну ночь собрали деньги на покупку "Нивы" для бойцов. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Всего лишь одна ночь потребовалась жителям Ярославской области, чтобы собрать деньги на покупку "Нивы" для участников специальной военной операции.

- Это по-настоящему народная машина. Эту машину купили ярославцы, купили вы. К нам обратилась группа добровольцев, наших, ярославских, которые сказали, что им очень нужен транспорт. Я желаю этому автомобилю долгой службы на благо нашего Отечества. Я хочу, чтобы бойцы знали, что мы с ними вместе. Народ и армия едины. И это не просто слова, это наши поступки, - говорит член регионального штаба Народного фронта Анна Федченко.

На внедорожник дополнительно купили комплект колес для езды по бездорожью. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

К ярославским военнослужащим внедорожник поедет доверху наполненный подарками. Здесь и продукты, и средства гигиены, и теплые вещи, и, конечно, письма бойцам от школьников. Как говорят ребята, к этим посланиям они относятся очень бережно: часто перечитывают, носят с собой и привозят домой.

Для "народной" машины дополнительно куплен комплект колес для езды по бездорожью. Транспортная компания, которая будет заниматься доставкой автомобиля в зону СВО, взяла на себя техническое обслуживание и текущий ремонт внедорожника.