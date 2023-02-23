Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2023 9:10

Ярославцы за одну ночь собрали деньги на внедорожник для бойцов СВО

Автомобиль загрузили вещами, которые жители области передали военнослужащим
Полина Вачнадзе
Жители Ярославской области за одну ночь собрали деньги на покупку "Нивы" для бойцов. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Жители Ярославской области за одну ночь собрали деньги на покупку "Нивы" для бойцов. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Всего лишь одна ночь потребовалась жителям Ярославской области, чтобы собрать деньги на покупку "Нивы" для участников специальной военной операции.

- Это по-настоящему народная машина. Эту машину купили ярославцы, купили вы. К нам обратилась группа добровольцев, наших, ярославских, которые сказали, что им очень нужен транспорт. Я желаю этому автомобилю долгой службы на благо нашего Отечества. Я хочу, чтобы бойцы знали, что мы с ними вместе. Народ и армия едины. И это не просто слова, это наши поступки, - говорит член регионального штаба Народного фронта Анна Федченко.

На внедорожник дополнительно купили комплект колес для езды по бездорожью. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

На внедорожник дополнительно купили комплект колес для езды по бездорожью. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

К ярославским военнослужащим внедорожник поедет доверху наполненный подарками. Здесь и продукты, и средства гигиены, и теплые вещи, и, конечно, письма бойцам от школьников. Как говорят ребята, к этим посланиям они относятся очень бережно: часто перечитывают, носят с собой и привозят домой.

Для "народной" машины дополнительно куплен комплект колес для езды по бездорожью. Транспортная компания, которая будет заниматься доставкой автомобиля в зону СВО, взяла на себя техническое обслуживание и текущий ремонт внедорожника.

Общество: ВОПРОС ДНЯ