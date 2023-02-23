Куда сходить в Ярославле 23 февраля: программа дня

Программа на 23 февраля в Ярославле. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле продолжается масленичная неделя, которая в этом году совпала с Днем защитника Отечества и, соответственно, длинными выходными. Несмотря на морозную погоду, не стоит сидеть дома. Сегодня в городе проходит немало интересных мероприятий.

Например, в Ярославском зоопарке подготовлена программа «ZOO-Разгуляй»:

12:00, 14:00, 16:00 - парад нерп.

11:00-15:00 - мастер-класс «Масленичная кукла-оберег».

12:00-13:00 - экскурсия в Ковчеге «Самый смелый и находчивый».

13:00-14:00 - фото с животными, катание на пони.

Место: Ярославский зоопарк

г. Ярославль,ул. Шевелюха, 137.

10:30-16:00 - Программа «Масленичное колесо»: авторские экскурсии и мастер-классы по росписи:

- ярославского изразца в 12:00 и в 16:00,

- глиняной игрушки 14:30,

- фарфоровой игрушки в 14:30.

Авторская экскурсия в туристско-информационном центре города Ярославля «Мельница для блинной начинки» (информацию уточнять по тел. +7 (4852) 23-17-21).

Место: АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества города Ярославля»

г. Ярославль, Богоявленская площадь, 8.

14:00, 16:00 - Масленичная программа «С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!» (по предварительной записи, контактные телефоны: +7 (4852) 24-00-18, +7 (961) 972-75-55)

Место: Музей эмальерного искусства «Эмалис»

г. Ярославль, Тверицкая набережная, 15.

12:00 - Интерактивная игровая программа «В валенках на завалинке»

Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

Выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица - 2023»

Место: г. Ярославль, Парк на острове Даманский

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленица хороша - широка ее душа»

Место: Дом культуры «Гамма»

г. Ярославль, ул. Спартаковская,7.

Выставка-конкурс на лучшее масленичное украшение варежки «Расписные рукавички»

Место: Дворец культуры «Нефтяник»

г. Ярославль, Московский пр-т, 92.

Выставка-конкурс на лучшую масленичную сувенирную куклу «Ой, Маслена - красота»

Место: Дом культуры «Энергетик»

г. Ярославль, ул. Клубная, 19.

Масленичная программа с показом тематической экспозиции, с рассказом об истории возникновения и традициях праздника, чаепитие с самоваром и блинами в окружении кукол, мастер-класс по созданию куклы-оберега «Масленица» (по предварительной записи, контактный телефон +7 (962) 200-93-04)

Место:Музей «Кукольный дом»

г. Ярославль, ул. Трефолева, 24а.

15:00 - Интерактивная программа «Сватовство по-ярославски» (по предварительной записи, контактный телефон +7(4852)30-41-75)

Место: Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова

г. Ярославль, Волжская набережная, 17.