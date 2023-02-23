На здоровье: то, что нужно каждому

Предприятие, со славным прошлым. Фото: Олег Тропин

Предприятие, работающее с 1919 года, является пионером в производстве лекарств в нашем регионе.

100 лет в строю

Начиналось с того, что целебные масла и сиропы в Ярославле готовили на плите с дровяным отоплением, а фасовку лекарственных средств выполняли вручную на весах. В первый год работы выпустили 600 кг продукции. Но благодаря улучшению технического обеспечения уже в 1940 году произвели 67,2 тонны продукции и расфасовали 1,5 млн единиц готовых лекарств.

Когда началась Великая Отечественная война, ярославцы организовали ампулирование настоек йода и нашатырного спирта, резку бинтов и фасовку ваты для нужд фронта. В послевоенные годы производство продолжало развиваться, а в 1965 году переехало из комплекса зданий на углу улицы Республиканской и проспекта Октября на перекресток улиц 1-я Путевая и Слепнева во Фрунзенском районе. Там первой из 26 подобных в СССР была принята в эксплуатацию новая фармацевтическая фабрика с современным технологическим оборудованием, подъездными автомобильными и железнодорожными путями, складскими и бытовыми помещениями.

Улучшились условия труда, осваивались новые технологии и оборудование, резко увеличился объем выпускаемой продукции - помимо Ярославской области ее отправляли почти в 60 регионов страны. Большинство подобных советских предприятий, построенных по типовому проекту, после перестройки не выстояли. А вот Ярославская фармацевтическая фабрика продолжает успешно работать.

Коллектив предприятие переживает за наших ребят. Фото: Андрей Туров

- В последние годы предприятие вело реконструкцию зданий, техническое переоснащение производства, и повышало качество. Была введена в эксплуатацию линия фасовки мазей в алюминиевую тубу, для перевозки медикаментов приобрели автомашины с контролем температурного режима, - отмечает советник руководителя ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика» Сергей Бойченко.

На основе лекарственных трав

Сейчас поставки продукции осуществляются в любой район России. В списке потребителей - страны ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан, Грузия, Киргизия, Южная Корея…

- Большинство наших препаратов производится на основе лекарственных трав, которые наряду с основными действующими веществами содержат различные минералы и микроэлементы, жизненно необходимые любому организму, - рассказывает директор фабрики Сергей Атмашкин.

Ярославская фармацевтическая фабрика отправляет продукцию на пункты сбора гуманитарной помощи. Фото: Владимир Александров

Понятно, что такие лекарственные средства необходимы в каждом доме. И тем более - в полевых условиях. С началом специальной военной операции Ярославская фармацевтическая фабрика начала отправлять свою продукцию на пункты сбора гуманитарной помощи. На предприятие начали обращаться и сами бойцы, их родственники и знакомые, ветеранские организации. Более 15 тонн медицинских препаратов фабрика передала в военные госпитали.

- Предприятие постоянно передает для лечения раненых свою продукцию. Пусть наши военные быстрее поправляются. Никто не может сейчас оставаться в стороне. Следим за новостями каждый день, переживаем за наших ребят, хотим, чтобы все были живы и здоровы!, - подытожил советник руководителя ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика» Олег Тропин.

Сотрудники ярославской фармфабрики поздравляют всех с Днем защитника Отечества и желают только здоровья!