Под знаменем генерала

В школе – сразу четыре музейных экспозиций. Главная их них, рассказывает о генерале Батове. Фото: Алексей Смирнов

О жизни школы, которую окончили многие известные рыбинцы, нам рассказала ее директор Светлана Кочегарова.

– Светлана Валерьевна, вы ведь и сами – выпускница школы №20? Как вы выбрали профессию педагога и вернулись в родные пенаты?

– Да, я окончила это образовательное учреждение в 1987 году. Вернулась сюда уже директором и работаю в этом качестве больше 12 лет. После школы поступила в педагогический институт – теперь это ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. В прошлом я – профессиональный спортсмен, занималась лыжными гонками, поэтому, выбрав для себя сферу педагогики, училась на факультете физического воспитания. После окончания вуза по распределению работала в Рыбинске тренером в детской спортивной школе №4, а затем – преподавателем физкультуры в школе №6 города Рыбинска. Теперь работаю здесь.

В прошлом году Светлана Кочегарова была награждена знаком отличия «За заслуги перед городом Рыбинском». Фото: Алексей Смирнов

– Страшно было приходить директором в стены, которые помнили вас еще ученицей?

– Поначалу были такие опасения. Но я быстро почувствовала, что коллектив меня принимает. Оставалось зарекомендовывать себя делами, поступками, развиваться вместе с новым коллективом.

Патриотизм – не пустое слово

– Имя героя Батова школе присвоили уже в вашу бытность директором?

– Да, имя Павла Ивановича школе было присвоено в 2015 году. Решение принял глава города Рыбинска. Это был закономерный результат, поскольку школа давно и очень серьезно занимается формированием гражданской, патриотической позиции у своих учеников. Здесь всегда проводилось много таких мероприятий. Встречи с ветеранами ВОВ проводим регулярно, но ветеранов остается мало, поэтому на встречи приглашаем ветеранов боевых действий. Родная деревня П.И. Батова – Фелисово – находится неподалеку от нас. Мы организовывали в школе лыжные походы на родину полководца. Рядом – проспект Батова. Шло постоянное общение с ветеранами. В общем, то, что школа стала «именной», – заслуга многих поколений ее преподавателей и учеников.

– У вас в школе действует не один, а сразу несколько музеев. Как это произошло?

– Дело в том, что наши музейные экспозиции отличаются по своей тематике. Наши ученики в 2017 году в Москве стали победителями Всероссийского конкурса музеев среди общеобразовательных организаций. Такой оценки школа была удостоена за музей Боевой славы. Это позволило нам оцифровать фотоматериалы и документы, приобрести интерактивное оборудование. Музей посвящен 234-й Ярославской коммунистической стрелковой дивизии, имя которой во времена нашего детства носила пионерская организация школы №20. Еще тогда собирались материалы, связанные с историей этого соединения, совершались поездки по местам боевой славы.

Очень нравится нам самим и нашим гостям замечательный музей «Российскому флоту быть!». Он посвящен в том числе двум нашим землякам-адмиралам: флотоводцу, святому праведному воину Федору Ушакову и Ивану Александровичу Колышкину, первому из советских моряков-подводников, удостоенных в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза. Не в кабинете, а всегда в свободном доступе находится открытая экспозиция, посвященная полководцу Павлу Ивановичу Батову. Каждый наш ребенок видит ее каждый день. Еще два музея – это музей русского быта и школьный музей «В начале жизни школу помню я». Важно, что на базе музеев у нас проводятся не только различные конкурсы, мероприятия, но и учебные занятия. Это действительно учебные кабинеты.

Школьники – это инициатива

– Сколько детей у вас учится?

– Сейчас – 922 ученика. 3-й и 4-й классы у нас учатся во вторую смену. Находящиеся рядом школы тоже плотно заполнены.

– Наверное, помещений вам не хватает?

– Стараемся использовать их как можно эффективнее. Наверное, это видно и по тому, как организованы школьные музеи. На модернизацию пространства, в котором находятся ученики, направлено и детское инициативное бюджетирование. В последний раз претендентами на выделение гранта в 1 млн рублей стали сразу 7 таких проектов, предложенных ребятами. Это были проекты медиацентра, коуч-зоны, открытого кинозала, столовой, зоны отдыха, спортивной площадки. Но, поскольку школа у нас «интеллектуально направленная», победила идея преобразования библиотеки и читального зала в площадку, которая может использоваться для проведения переговоров, общения, мастер-классов, театральных постановок и т.д. За нее большинство школьников и отдали голоса, очень тщательно продумывали концепцию, подбирали мебель и оборудование. Сейчас началась работа над проектом по воплощению этих идей в жизнь. Вообще ученическое самоуправление у нас развито очень хорошо. Ну а что касается площади помещений, то такие школы, как наша, было бы разумно расширять за счет дополнительных пристроек. Такая тенденция в России уже складывается, и участие в подобном проекте для нас было бы очень актуальным.

– Какие вузы для поступления выбирают ваши ученики?

– В высшие учебные заведения у нас поступают 99 процентов выпускников. Выбирают технические, инженерные, гуманитарные специальности, медицинские и военные вузы. Поступают в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Казань.

Герои Рыбинска

– Сейчас очень активно внедряются различные детские и юношеские движения – «Юнармия», РДШ…

– Все это есть и у нас, созданы первичные организации. Что касается ГТО, то школа стала официальным местом тестирования, я и сама сдала на золотой значок, и большинство ребят к этому стремятся, даже родителей своих мотивируют. Но наряду с федеральными новшествами живут и развиваются также собственные инициативы, уже доказавшие свою жизнестойкость. Например, уже в течение 12 лет мы проводим муниципальный турнир «Кубок героев Рыбинска». Это большое патриотическое мероприятие для всех общеобразовательных школ.

– Каких героев вы имели в виду, когда рождалась идея «Кубка»?

– Не только тех, кто защищал Родину с оружием в руках на фронте. Герои Рыбинска – это и те, кто живет рядом с нами, принося пользу своему народу и городу. Это могут быть и воины, и спортсмены, и ученые, и руководители, и труженики любых профессий. Важно, что такие люди во время проведения «Кубка» приходят на наши мероприятия и общаются со школьниками.

– В вашей школе появилась новая мемориальная доска…

– Да, на Украине погиб и посмертно награжден орденом Мужества наш выпускник, ефрейтор Янош Леонов. Ему был 31 год. Это вторая памятная доска, первая была посвящена рядовому Дмитрию Денисову, который в 26 лет погиб в Чечне и тоже награжден орденом Мужества. Это трагические события и подвиги, о которых нужно помнить, и наши ученики это понимают.

В школе помнят своих героев. Фото: Алексей Смирнов

– Ваши выпускники помогают в работе с сегодняшними школьниками?

– Помогают и выпускники, и родители учеников, и ветераны. Среди них есть и политики, и ученые, и артисты, и представители других сфер деятельности. Приятно и всегда интересно, когда они приходят пообщаться, подискутировать с ребятами. Например, ученикам из педагогического класса всегда любопытно пообщаться с ветеранами-педагогами. Вообще, я могу сказать, что сегодняшние дети очень инициативны, они стремятся получать знания и эмоции, взаимодействовать, демонстрировать результаты, проявлять свою индивидуальность.

КСТАТИ:

Школа №20 сотрудничает с другой школой, носящей имя генерала Батова, – №35 г. Бобруйска, в Беларуси, который является и почетным гражданином. Осенью прошлого года Бобруйск посетили рыбинцы.