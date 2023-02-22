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Общество22 февраля 2023 14:20

Из Данилова – с любовью!

В ассортименте Даниловского маслосырзавода - полный набор продукции для Сырной недели
Дмитрий Скобелев
Василий Пятериков, глава крестьянского хозяйства, соучредитель Даниловского маслосырзавода. ФОТО Тамара Смирнова

Василий Пятериков, глава крестьянского хозяйства, соучредитель Даниловского маслосырзавода. ФОТО Тамара Смирнова

Об участии предприятия в благотворительной акции «КП» для многодетных семей рассказал Василий Пятериков, глава крестьянского хозяйства, соучредитель Даниловского маслосырзавода.

- Василий Анатольевич, почему Даниловский маслосырзавод решил принять участие в благотворительной акции, во время которой детей учили печь блины?

- Для нас такой праздник вместе с детьми и их родителями, а также с коллегами из Ярославского колледжа индустрии питания, – как раз то, что нужно! Даниловский маслосырзавод производит практически все традиционные русские продукты, которые формируют праздничный масленичный стол.

Свою продукцию наши предприятия делают из самого свежего и вкусного молока. ФОТО Тамара Смирнова

Свою продукцию наши предприятия делают из самого свежего и вкусного молока. ФОТО Тамара Смирнова

- Где сейчас жители области могут приобрести вашу продукцию?

- В течение нескольких лет мы достаточно успешно развиваем сеть собственных фирменных торговых точек, чтобы быть ближе к потребителю, предлагать ему самую свежую продукцию из Данилова и максимально быстро получать обратную связь. Последнее обстоятельство тоже важно, поскольку помогает нам в работе по повышению качества, подталкивает к новым идеям по расширению ассортимента, разработке новых рецептур.

- Совершать покупки в таких торговых точках выгоднее?

- Конечно. Во-первых, цены там ниже. А во-вторых, вы получаете продукцию, только что вышедшую из рук наших сыроваров и маслоделов. Именно поэтому у фирменных торговых точек сложился устойчивый круг покупателей, а продажи растут. Добавлю, что мы сотрудничаем и с предприятиями индустрии питания. Многие рестораны и кафе Ярославля и Ярославской области берут нашу продукцию. Например, если вы поедете отдохнуть в село Вятское, то увидите, что там сырную тарелку формируют именно из наших сыров.

- Это показатель того, что у вас широкий ассортимент…

- Да, мы стараемся развиваться. Например, первыми и пока единственными в регионе начали делать твердые сыры. Радует, что гурманам пришлись по вкусу и «Даниловский Премиум», и «Пармезан» молодой и выдержанный, и «Манчестер», и «Маасдам». Широко представлены и полутвердые, и мягкие сыры, в том числе с паприкой, пажитником, прованскими травами, оливками, маслинами, грибами, тмином, томатами и базиликом… С нашими сырами ваш стол может стать невероятно разнообразным!

Лучший рецепт блинов - качественные ингредиенты, умелые руки и хорошее настроение! ФОТО Тамара Смирнова

Лучший рецепт блинов - качественные ингредиенты, умелые руки и хорошее настроение! ФОТО Тамара Смирнова

- Можно сказать, что вы успешно справляетесь с импортозамещением. А где берете закваски для изготовления сыров?

- Молоко у нас – от своих ярославских коров, а закваски – в основном из Углича. Там есть ФГУП «Экспериментальная биофабрика», которая была организована еще в 1940 году. Так что все у нас – родное.

- Сегодня вы подарили наборы своей продукции многодетным семьям из Гаврилов-Ямского района. А как посоветуете знакомиться с ассортиментом Даниловского маслосырзавода другим интересующимся?

- Надеюсь, ребятишкам и их родителям наши гостинцы придутся по вкусу! А максимум информации можно получить на сайте завода. Отмечу, что с 1 марта мы откроем и Интернет-магазин, через него каждый желающий сможет, не выходя из дома, заказывать нашу продукцию. Доставка будет осуществляться пока только в пределах города Ярославля, но далее география станет шире – Ярославль, Москва, Данилов, 1 раз в неделю.

- Василий Анатольевич, каким будет ваш собственный домашний стол в сырную неделю?

- Конечно, его украсят сыры. Но главное – блины на нашем даниловском молоке и кефире. А к ним – даниловское масло, сметана и творог. Будет вкусно!

интернет-магазин

интернет-магазин

Торговые точки Даниловского Маслосырзавода:

Ярославль

Ул. Панина, 12В; ул. Слепнева, 37; ул. Пионерская, 1; пр. Машиностроителей, 54, корп. 2; пр. Машиностроителей, 9; пр. Авиаторов, 88а; пр. Ленина, 46; ул. Салтыкова-Щедрина, 90; ул. Большая Октябрьская, 43/2; ул. Спартаковская, 25; пр. Фрунзе, 29.

Ивняки

Ул. Новоселов, 1.

Рыбинск

Ул. 50 лет Октября, напротив дома 22; ул. Гагарина, 21; ул. Моторостроителей, 20.

Тутаев

Пр. 50-летия Победы, 7.

Вятское

Ул. Советская, 4.

Некрасовское

Ул. Строителей, 6.

Данилов

Ул. Ярославская, 57; площадь Привокзальная; ул. Ленина 39; ул. Володарского, 87.

Москва

Берингов пр-т, 3, стр. 5, универсам «Близнецы 24».

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