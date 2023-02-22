Из Данилова – с любовью!

Василий Пятериков, глава крестьянского хозяйства, соучредитель Даниловского маслосырзавода. ФОТО Тамара Смирнова

Об участии предприятия в благотворительной акции «КП» для многодетных семей рассказал Василий Пятериков, глава крестьянского хозяйства, соучредитель Даниловского маслосырзавода.

- Василий Анатольевич, почему Даниловский маслосырзавод решил принять участие в благотворительной акции, во время которой детей учили печь блины?

- Для нас такой праздник вместе с детьми и их родителями, а также с коллегами из Ярославского колледжа индустрии питания, – как раз то, что нужно! Даниловский маслосырзавод производит практически все традиционные русские продукты, которые формируют праздничный масленичный стол.

Свою продукцию наши предприятия делают из самого свежего и вкусного молока. ФОТО Тамара Смирнова

- Где сейчас жители области могут приобрести вашу продукцию?

- В течение нескольких лет мы достаточно успешно развиваем сеть собственных фирменных торговых точек, чтобы быть ближе к потребителю, предлагать ему самую свежую продукцию из Данилова и максимально быстро получать обратную связь. Последнее обстоятельство тоже важно, поскольку помогает нам в работе по повышению качества, подталкивает к новым идеям по расширению ассортимента, разработке новых рецептур.

- Совершать покупки в таких торговых точках выгоднее?

- Конечно. Во-первых, цены там ниже. А во-вторых, вы получаете продукцию, только что вышедшую из рук наших сыроваров и маслоделов. Именно поэтому у фирменных торговых точек сложился устойчивый круг покупателей, а продажи растут. Добавлю, что мы сотрудничаем и с предприятиями индустрии питания. Многие рестораны и кафе Ярославля и Ярославской области берут нашу продукцию. Например, если вы поедете отдохнуть в село Вятское, то увидите, что там сырную тарелку формируют именно из наших сыров.

- Это показатель того, что у вас широкий ассортимент…

- Да, мы стараемся развиваться. Например, первыми и пока единственными в регионе начали делать твердые сыры. Радует, что гурманам пришлись по вкусу и «Даниловский Премиум», и «Пармезан» молодой и выдержанный, и «Манчестер», и «Маасдам». Широко представлены и полутвердые, и мягкие сыры, в том числе с паприкой, пажитником, прованскими травами, оливками, маслинами, грибами, тмином, томатами и базиликом… С нашими сырами ваш стол может стать невероятно разнообразным!

Лучший рецепт блинов - качественные ингредиенты, умелые руки и хорошее настроение! ФОТО Тамара Смирнова

- Можно сказать, что вы успешно справляетесь с импортозамещением. А где берете закваски для изготовления сыров?

- Молоко у нас – от своих ярославских коров, а закваски – в основном из Углича. Там есть ФГУП «Экспериментальная биофабрика», которая была организована еще в 1940 году. Так что все у нас – родное.

- Сегодня вы подарили наборы своей продукции многодетным семьям из Гаврилов-Ямского района. А как посоветуете знакомиться с ассортиментом Даниловского маслосырзавода другим интересующимся?

- Надеюсь, ребятишкам и их родителям наши гостинцы придутся по вкусу! А максимум информации можно получить на сайте завода. Отмечу, что с 1 марта мы откроем и Интернет-магазин, через него каждый желающий сможет, не выходя из дома, заказывать нашу продукцию. Доставка будет осуществляться пока только в пределах города Ярославля, но далее география станет шире – Ярославль, Москва, Данилов, 1 раз в неделю.

- Василий Анатольевич, каким будет ваш собственный домашний стол в сырную неделю?

- Конечно, его украсят сыры. Но главное – блины на нашем даниловском молоке и кефире. А к ним – даниловское масло, сметана и творог. Будет вкусно!

интернет-магазин

Торговые точки Даниловского Маслосырзавода:

Ярославль

Ул. Панина, 12В; ул. Слепнева, 37; ул. Пионерская, 1; пр. Машиностроителей, 54, корп. 2; пр. Машиностроителей, 9; пр. Авиаторов, 88а; пр. Ленина, 46; ул. Салтыкова-Щедрина, 90; ул. Большая Октябрьская, 43/2; ул. Спартаковская, 25; пр. Фрунзе, 29.

Ивняки

Ул. Новоселов, 1.

Рыбинск

Ул. 50 лет Октября, напротив дома 22; ул. Гагарина, 21; ул. Моторостроителей, 20.

Тутаев

Пр. 50-летия Победы, 7.

Вятское

Ул. Советская, 4.

Некрасовское

Ул. Строителей, 6.

Данилов

Ул. Ярославская, 57; площадь Привокзальная; ул. Ленина 39; ул. Володарского, 87.

Москва

Берингов пр-т, 3, стр. 5, универсам «Близнецы 24».

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