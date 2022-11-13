Упавшие деревья и отсутствие электричества: в Ярославле ликвидируют последствия урагана

Дерево упало на автомобиль на улице Гужевой. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле и Ярославской области разбушевалась стихия: ветер, о котором предупреждали в МЧС, поднялся днем 12 ноября и утих только поздно ночью.

Отключение электричества, поваленные деревья, поврежденные ими машины - таков итог непогоды.

Упавшее дерево на улице Розы Люксембург. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

- В городе несколько бригад ликвидируют последствия стихии. На Комсомольской площади проезд очищен. Сейчас сотрудники Горзеленхозстроя убирают поваленные деревья с улицы Собинова и проспекта Ленина. Сотрудники МРСК восстанавливают электричество по заявкам жителей в Дзержинском районе, поселка Творогово и на проспекте Фрунзе. Работа продолжается, - сообщили в мэрии города.

И попросили по возможности переставить транспорта из-под опасных деревьев.

В социальных сетях ярославцы публикуют фотографии раздавленных упавшими деревьями машин.

Подвержденный автомобиль на улице Калинина. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

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Восстановление поврежденных линий шло ночью и продолжается сейчас (подробнее)