На свалке химикатов под Ярославлем нашли череп человека

При вывозе опасных отходов с нелегальной свалки под Ярославлем, обнаружили череп человека. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

На свалке химикатов и нефтепродуктов, которую в сентябре этого года выявили под Ярославлем, нашли череп человека. Его обнаружили при вывозе опасных отходов. Сейчас следователи устанавливают, кому принадлежат костные останки и давность их захоронения.

- Изъятые костные останки направлены для проведения медико-криминалистической судебной экспертизы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

О химических веществах, остатках нефтепродуктов и даже прекурсоров наркотических средств, которые неизвестно сколько времени хранились на территории Ивняковского сельского поселения, стало известно в сентябре. Было возбуждено уголовное дело, в ситуацию вмешались специалисты Росприроднадзора.

Вчера глава этого ведомства Светлана Радионова сообщила, что все отходы вывезены, но остается нерешенным вопрос с выемкой емкостей, в которых хранились нефтепродукты, и загрязненной химией почвой.