Жители Костромской области могут сделать назальную прививку от коронавируса

В Костромскую область поступила назальная вакцина от коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Костромскую область поступила назальная вакцина от коронавируса – регион закупил около 6 тысяч доз препарата. Вводится он как привычные всем капли от насморка, то есть, через нос.
По аналогии с обычной прививкой в виде укола, назальная прививка делается в два этапа, с интервалом в три недели.
Назальную вакцинацию проводят в нескольких медицинских учреждениях Костромской области без предварительной записи:
- городской больнице Костромы,
- окружной больнице Костромского округа №1,
- окружной больнице Костромского округа №2,
- Волгореченской городской больнице,
- Буйской ЦРБ,
- Вохомской больнице,
- Галичской окружной больнице,
- Красносельской районной больнице,
- Мантуровской окружной больнице,
- ЦРБ Нерехты,
- Шарьинской окружной больнице,
- Чухломской ЦРБ.