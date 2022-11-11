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Кострома 11 ноября 2022 13:58

Жители Костромской области могут сделать назальную прививку от коронавируса

Около 6 тысяч доз назальной вакцины поступили в больницы региона
Полина Вачнадзе
В Костромскую область поступила назальная вакцина от коронавируса

В Костромскую область поступила назальная вакцина от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Костромскую область поступила назальная вакцина от коронавируса – регион закупил около 6 тысяч доз препарата. Вводится он как привычные всем капли от насморка, то есть, через нос.

По аналогии с обычной прививкой в виде укола, назальная прививка делается в два этапа, с интервалом в три недели.

Назальную вакцинацию проводят в нескольких медицинских учреждениях Костромской области без предварительной записи:

- городской больнице Костромы,

- окружной больнице Костромского округа №1,

- окружной больнице Костромского округа №2,

- Волгореченской городской больнице,

- Буйской ЦРБ,

- Вохомской больнице,

- Галичской окружной больнице,

- Красносельской районной больнице,

- Мантуровской окружной больнице,

- ЦРБ Нерехты,

- Шарьинской окружной больнице,

- Чухломской ЦРБ.

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