Жители Костромской области могут сделать назальную прививку от коронавируса

В Костромскую область поступила назальная вакцина от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Костромскую область поступила назальная вакцина от коронавируса – регион закупил около 6 тысяч доз препарата. Вводится он как привычные всем капли от насморка, то есть, через нос.

По аналогии с обычной прививкой в виде укола, назальная прививка делается в два этапа, с интервалом в три недели.

Назальную вакцинацию проводят в нескольких медицинских учреждениях Костромской области без предварительной записи:

- городской больнице Костромы,

- окружной больнице Костромского округа №1,

- окружной больнице Костромского округа №2,

- Волгореченской городской больнице,

- Буйской ЦРБ,

- Вохомской больнице,

- Галичской окружной больнице,

- Красносельской районной больнице,

- Мантуровской окружной больнице,

- ЦРБ Нерехты,

- Шарьинской окружной больнице,

- Чухломской ЦРБ.