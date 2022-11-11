Ивановский инспектор ПДН и руководитель соцзащиты обвиняются в халатности, из-за которой погибли четверо маленьких детей

При пожаре в Ивановской области погибли четверо детей и их мать. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

13 февраля этого года в Юрьевце Ивановской области сгорел частный деревянный дом. На пепелище спасатели обнаружили тела четверых детей и их матери. Детям был 1 год, 4, 5 и 10 лет. Семья эта в городе считалась неблагополучной.

Экспертиза установила, что причиной пожара стала плохо потушенная сигарета. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, чуть позже – еще одно. Но уже в отношении должностных лиц. В халатности обвинили инспектора ПДН и руководителя территориального управления социальной защиты населения.

Еще в феврале 2020 года семья была поставлена на профилактический учет как неблагополучная. Мать привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

- Но на протяжении 2 лет профилактического учета в ПДН МО МВД России «Кинешемский» выявленные нарушения устранены не были, продолжали носить систематический характер, инспектор по делам несовершеннолетних ограничивалась лишь проведением с матерью профилактических бесед, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Бездействовала и соцзащита. За два года – с февраля 2020-го по февраль 2022-го – в управление поступило пять сигналов о том, что семья неблагополучная, но они, считают следователи, проверялись поверхностно.

- Таким образом, указанные должностные лица ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, не организовали необходимые меры по защите прав и законных интересов малолетних детей, не принимали комплекса мер профилактического характера, - сообщили в региональном СКР.

Расследование уголовного дела уже завершено и оно направлено в суд.