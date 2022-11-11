Ярославцам предлагают подписать петицию за сохранение троллейбусов

В последнее время существует риск того, что троллейбусные маршруты, дублирующие автобусные и трамвайные, будут ликвидированы как нерентабельные

Депутат Ярославской областной Думы Валерий Байло на сайте change.org создал петицию «За сохранение и развитие троллейбусного движения в Ярославле». После того, как новый мэр Артем Молчанов заявил о необходимости модернизировать транспортную сеть и убирать дублирующие маршруты, у горожан возникло подозрение, что город может лишиться всех троллейбусов.

- В последнее время существует риск того, что троллейбусные маршруты, дублирующие автобусные и трамвайные, будут ликвидированы как нерентабельные. А ведь по факту именно троллейбусные линии появились первыми, а затем на них были наложены дублирующие автобусные маршруты. В данный момент все троллейбусные маршруты в Ярославле частично или полностью дублируются другими видами наземного пассажирского транспорта. А это значит, что троллейбусное движение в городе может быть остановлено навсегда. Если ярославский трамвай еще стремятся спасти путем заключения концессионного соглашения, то будущее троллейбуса очень туманно, - пишет депутат в своей петиции.

После скандальной транспортной реформы, против которой выступали многие горожане, сообщение между районами существенно ухудшилось. Нарушается график движения автобусов, то и дело возникают проблемы с водителями, которые отказываются принимать безналичную оплату проезда. Да и общее состояние общественного транспорта вызывает опасения – с незавидной периодичностью на дорогах Ярославля автобусы горят и дымят.

В качестве одной из мер, способных спасти троллейбусное движение в Ярославле, Валерий Байло называет уменьшение количества автобусных маршрутов, дублирующих троллейбусные (сейчас собираются сделать в точности до наоборот).

- Эта мера поможет восстановить пассажиропоток в электротранспорте, - пишет депутат.

Подробнее с петицией можно ознакомиться здесь.