В Ярославле прошла инаугурация мэра города Артема Молчанова

В мэрии Ярославля сегодня, 11 ноября, прошла торжественная инаугурация мэра города Артема Молчанова. Фото: Правительство Ярославской области

В мэрии Ярославля сегодня, 11 ноября, прошла торжественная инаугурация мэра города Артема Молчанова. После исполнения гимна России, новый градоначальник принял присягу и получил знак мэра.

- Клянусь при осуществлении полномочий мэра города Ярославля соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Ярославской области, Устав города Ярославля, уважать и охранять права и свободы жителей города Ярославля, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности во благо города Ярославля и его жителей, - сказал во время присяги Артем Молчанов.

Напутственные слова новому главе города сказал губернатор региона Михаил Евраев. Он пожелал Артему Молчанову успехов и пообещал, что проблемы города будет решаться совместно с правительством региона.

Артем Молчанов был избран мэром Ярославля 7 ноября. За него отдали свои голоса 36 из 38 депутатов муниципалитета.