Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2022 10:00

В Ярославле прошла инаугурация мэра города Артема Молчанова

Он произнес присягу и получил инаугурационный знак
Полина Вачнадзе
В мэрии Ярославля сегодня, 11 ноября, прошла торжественная инаугурация мэра города Артема Молчанова.

В мэрии Ярославля сегодня, 11 ноября, прошла торжественная инаугурация мэра города Артема Молчанова.

Фото: Правительство Ярославской области

В мэрии Ярославля сегодня, 11 ноября, прошла торжественная инаугурация мэра города Артема Молчанова. После исполнения гимна России, новый градоначальник принял присягу и получил знак мэра.

- Клянусь при осуществлении полномочий мэра города Ярославля соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Ярославской области, Устав города Ярославля, уважать и охранять права и свободы жителей города Ярославля, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности во благо города Ярославля и его жителей, - сказал во время присяги Артем Молчанов.

Напутственные слова новому главе города сказал губернатор региона Михаил Евраев. Он пожелал Артему Молчанову успехов и пообещал, что проблемы города будет решаться совместно с правительством региона.

Артем Молчанов был избран мэром Ярославля 7 ноября. За него отдали свои голоса 36 из 38 депутатов муниципалитета.

Общество: ВОПРОС ДНЯ